Из кухни — в бьюти-рутины и ЗОЖ-чашки: зачем все пьют уксус и подходит ли это каждому

Здоровье

Яблочный уксус сегодня стал настоящей звездой среди "натуральных средств". Его используют для похудения, очищения организма, ухода за кожей и волосами, а ещё для облегчения боли в суставах и улучшения пищеварения. Но за популярностью всегда скрывается вопрос: действительно ли он так полезен и нет ли у него подводных камней?

Яблочный уксус и лимонная вода
Фото: Pravda.Ru by Нейросеть, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный уксус и лимонная вода

Заряд энергии и поддержка сердца

  • Благодаря богатству минералами (особенно калием) и ферментами яблочный уксус помогает бороться с усталостью, стимулирует нервную систему и поддерживает работу сердца. Его также рекомендуют при проблемах с кровообращением и склонности к гипертонии.

Чистая кожа и меньше воспалений

  • Уксус известен своим противовоспалительным и антисептическим действием. Разведённый в воде, он помогает очищать кожу от прыщей и чёрных точек, снимает покраснения и раздражения. Некоторые используют его даже при экземе и псориазе. Однако важно разбавлять уксус, чтобы не вызвать ожог.

Контроль веса и аппетита

  • Исследования показывают: яблочный уксус может усиливать чувство сытости и снижать тягу к сладкому. Он замедляет резкий подъём уровня сахара в крови после еды, а значит, препятствует превращению избытка глюкозы в жир. Поэтому его часто называют помощником в борьбе с лишним весом.

Поддержка пищеварения

  • Уксусная кислота и пребиотики стимулируют работу желудка и кишечника, уменьшают вздутие, помогают при изжоге и улучшают транзит пищи. Его иногда используют как "детокс-средство" для толстой кишки.

Иммунитет и защита от простуды

  • Регулярный приём в разбавленном виде укрепляет защитные силы организма и помогает легче переносить простуды.

Универсальное средство для красоты и ухода

  • Для волос: ополаскивание раствором яблочного уксуса делает их блестящими, мягкими и облегчает расчёсывание.
  • Для ног: ванночка с уксусом и солью снимает усталость и тяжесть.
  • Для кожи после солнца: уксус охлаждает и уменьшает покраснение при солнечных ожогах.

Помощь при подагре и болях в суставах

  • Благодаря способности регулировать кислотно-щелочной баланс яблочный уксус уменьшает проявления подагры и способствует выведению токсинов из тканей.

Как пить яблочный уксус

Обычно рекомендуют 1 столовую ложку на стакан воды утром натощак или перед сном. Но важно не злоупотреблять: курс не должен длиться дольше 3-4 недель подряд.

Когда стоит быть осторожным

  • При язве, гастрите и рефлюксе уксус противопоказан.
  • В больших количествах он повреждает зубную эмаль и может обжечь пищевод.
  • При наружном применении всегда разбавляйте его водой.

Яблочный уксус действительно можно назвать универсальным средством: он помогает от усталости до проблем с кожей и пищеварением. Но пользоваться им нужно с умом: дозировано, курсами и только тогда, когда это действительно нужно.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
