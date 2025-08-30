66% риск СДВГ и 122% аутизма: привычный рацион оказался опасным для мозга будущего ребёнка

Беременные женщины традиционно избегают продуктов, которые могут нанести прямой вред плоду: сырого мяса, непастеризованных молочных продуктов, алкоголя. Но новое исследование Копенгагенского университета показало, что не только "опасные продукты", но и в целом характер питания во время беременности может быть связан с риском нейроразвития у ребёнка.

Речь идёт о синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройствах аутистического спектра (РАС).

Что показали учёные

Исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, охватило данные 60 000 пар "мать-ребёнок". Выводы оказались тревожными, рацион с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и ультраобработанных продуктов и низким количеством рыбы, фруктов и овощей связан с повышенным риском развития СДВГ на 66% и аутизма — на 122%.

Особенно критичными оказались первый и второй триместры, когда мозг плода наиболее чувствителен к внешним факторам.

Биохимический след в крови

Учёные также выявили 43 метаболита, присутствующих в крови женщин с несбалансированным питанием. По меньшей мере 15 из них связаны с воспалительными процессами и окислительным стрессом — двумя механизмами, которые напрямую влияют на развитие мозга.

Это может объяснять, почему именно качество рациона, а не только отдельные продукты, играет такую важную роль в формировании нервной системы ребёнка.

Важное уточнение: корреляция, а не приговор

Авторы подчёркивают: исследование выявило корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь.

"Наша цель — не сеять панику, а дать полезную информацию. Даже небольшие изменения в рационе способны снизить риск нейроразвития у детей", — отметил первый автор работы Дэвид Хорнер.

Врачи напоминают

Сбалансированная диета во время беременности снижает риски и для матери, и для ребёнка.

В рационе должны быть рыба, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты.

Минимизировать стоит сладости, жирные блюда, фастфуд и переработанные продукты.

Такой подход не только полезен для будущего ребёнка, но и снижает риск осложнений у самой матери.

Аути́зм - расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

