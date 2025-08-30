Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов

Электронные сигареты изначально подавались как более безопасная альтернатива обычному табаку. Однако на практике миллионы людей просто заменили одну зависимость другой. В Италии, например, число пользователей вейпов превысило 1,3 миллиона. Главный фактор — никотин, который и вызывает стойкое привыкание. Попытки бросить курить, заменив сигарету на вейп, для многих заканчиваются неудачей.
Учёные из медицинского центра Mass General Brigham (США) проверили, может ли препарат варениклин, давно применяемый для отказа от обычных сигарет, помочь и при вейп-зависимости.
В 24-недельном исследовании участвовал 261 человек в возрасте от 16 до 25 лет, которые регулярно пользовались электронными сигаретами с никотином. Все они хотели бросить или сократить количество вейпов. Участников разделили на две группы:
Обе группы получали психологическую поддержку.
Препарат действует напрямую на никотиновые рецепторы в мозге: он снижает удовольствие от вейпинга и ослабляет тягу к никотину.
"Эти результаты особенно важны для молодежи, которая сегодня наиболее уязвима к развитию зависимости", — подчеркнула доктор Эден Эвинс, автор исследования.
Как и в предыдущих исследованиях, участники сообщали о таких побочных эффектах, как:
Все они были предсказуемыми и уже ранее описаны в практике применения варениклина. Врачи напоминают: любые препараты для отказа от курения должны назначаться только под контролем специалиста.
Результаты исследования подтверждают: варениклин может стать эффективным средством борьбы с зависимостью от электронных сигарет, особенно среди молодых людей. В сочетании с психологической поддержкой этот метод значительно повышает шансы окончательно отказаться от вейпов и вернуть контроль над привычками.
