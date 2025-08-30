Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов

Электронные сигареты изначально подавались как более безопасная альтернатива обычному табаку. Однако на практике миллионы людей просто заменили одну зависимость другой. В Италии, например, число пользователей вейпов превысило 1,3 миллиона. Главный фактор — никотин, который и вызывает стойкое привыкание. Попытки бросить курить, заменив сигарету на вейп, для многих заканчиваются неудачей.

Фото: flickr.com by Сара Джонсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Девушка курит вейп

Американское исследование

Учёные из медицинского центра Mass General Brigham (США) проверили, может ли препарат варениклин, давно применяемый для отказа от обычных сигарет, помочь и при вейп-зависимости.

В 24-недельном исследовании участвовал 261 человек в возрасте от 16 до 25 лет, которые регулярно пользовались электронными сигаретами с никотином. Все они хотели бросить или сократить количество вейпов. Участников разделили на две группы:

первая получала варениклин (1 мг дважды в день, 12 недель),

вторая — плацебо.

Обе группы получали психологическую поддержку.

Результаты: цифры говорят сами за себя

51% принимавших варениклин полностью отказались от вейпов минимум на 4 недели;

среди получавших плацебо — только 14%;

даже спустя 24 недели воздержание в "варениклиновой" группе оставалось значительно выше.

Препарат действует напрямую на никотиновые рецепторы в мозге: он снижает удовольствие от вейпинга и ослабляет тягу к никотину.

"Эти результаты особенно важны для молодежи, которая сегодня наиболее уязвима к развитию зависимости", — подчеркнула доктор Эден Эвинс, автор исследования.

Побочные эффекты и предостережения

Как и в предыдущих исследованиях, участники сообщали о таких побочных эффектах, как:

тошнота,

бессонница,

яркие сновидения.

Все они были предсказуемыми и уже ранее описаны в практике применения варениклина. Врачи напоминают: любые препараты для отказа от курения должны назначаться только под контролем специалиста.

Новый шанс для тех, кто хочет бросить

Результаты исследования подтверждают: варениклин может стать эффективным средством борьбы с зависимостью от электронных сигарет, особенно среди молодых людей. В сочетании с психологической поддержкой этот метод значительно повышает шансы окончательно отказаться от вейпов и вернуть контроль над привычками.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

