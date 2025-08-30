Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
Жуткий компонент: Ксения Собчак ужаснулась неожиданным ингредиентом в духах
Ошибка перед тренировкой, из-за которой спортзал работает не на пользу, а во вред
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника
Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей
Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали

Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов

2:39
Здоровье

Электронные сигареты изначально подавались как более безопасная альтернатива обычному табаку. Однако на практике миллионы людей просто заменили одну зависимость другой. В Италии, например, число пользователей вейпов превысило 1,3 миллиона. Главный фактор — никотин, который и вызывает стойкое привыкание. Попытки бросить курить, заменив сигарету на вейп, для многих заканчиваются неудачей.

Девушка курит вейп
Фото: flickr.com by Сара Джонсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка курит вейп

Американское исследование

Учёные из медицинского центра Mass General Brigham (США) проверили, может ли препарат варениклин, давно применяемый для отказа от обычных сигарет, помочь и при вейп-зависимости.

В 24-недельном исследовании участвовал 261 человек в возрасте от 16 до 25 лет, которые регулярно пользовались электронными сигаретами с никотином. Все они хотели бросить или сократить количество вейпов. Участников разделили на две группы:

  • первая получала варениклин (1 мг дважды в день, 12 недель),
  • вторая — плацебо.

Обе группы получали психологическую поддержку.

Результаты: цифры говорят сами за себя

  • 51% принимавших варениклин полностью отказались от вейпов минимум на 4 недели;
  • среди получавших плацебо — только 14%;
  • даже спустя 24 недели воздержание в "варениклиновой" группе оставалось значительно выше.

Препарат действует напрямую на никотиновые рецепторы в мозге: он снижает удовольствие от вейпинга и ослабляет тягу к никотину.

"Эти результаты особенно важны для молодежи, которая сегодня наиболее уязвима к развитию зависимости", — подчеркнула доктор Эден Эвинс, автор исследования.

Побочные эффекты и предостережения

Как и в предыдущих исследованиях, участники сообщали о таких побочных эффектах, как:

  • тошнота,
  • бессонница,
  • яркие сновидения.

Все они были предсказуемыми и уже ранее описаны в практике применения варениклина. Врачи напоминают: любые препараты для отказа от курения должны назначаться только под контролем специалиста.

Новый шанс для тех, кто хочет бросить

Результаты исследования подтверждают: варениклин может стать эффективным средством борьбы с зависимостью от электронных сигарет, особенно среди молодых людей. В сочетании с психологической поддержкой этот метод значительно повышает шансы окончательно отказаться от вейпов и вернуть контроль над привычками.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника
Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей
Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали
Гора Тайшань, куда тысячи лет шли императоры: ради чего стоит преодолеть 6 тысяч ступеней
Инжирный соблазн: секрет джема, покорившего всех — вино делает его особенным
Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина
Искусственный интеллект выходит на дороги — теперь от штрафа не спрятаться
Филлеры для губ: сколько держится эффект и чего ждать после процедуры
Синий призрак океана: в Массачусетсе выловили мутанта, который встречается раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.