Не только кальций и витамин С: этот король витаминов влияет на кости, защиту и даже радость

Когда речь заходит о питательных веществах, чаще всего упоминают железо, магний и витамин С. Но именно витамин D многие эксперты называют настоящим "королём" среди витаминов. Французский врач и инженер Реджинальд Аллуш подчёркивает, что его роль в поддержании здоровья недооценена: без достаточного количества этого витамина организм теряет мощный инструмент защиты.

Фото: commons.wikimedia.org by Oddman47, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Рыбий жир

По данным Министерства здравоохранения Франции, около 70% взрослых людей страдают его дефицитом. Последствия — ослабленный иммунитет, повышенный риск переломов и даже проблемы с психоэмоциональным состоянием.

Витамин для костей, иммунитета и психики

Витамин D воздействует сразу на несколько ключевых систем организма:

Кости и суставы: он помогает кальцию и фосфору закрепляться в костной ткани. При его дефиците риск переломов после 50 лет возрастает в разы.

Иммунитет: витамин D необходим для защиты от инфекций и вирусов.

Настроение: исследования Университета Торонто показали: низкий уровень витамина D связан с симптомами депрессии, особенно в зимний период.

"Наше настроение всегда лучше, когда уровень витамина D в норме", — отмечает врач Реджинальд Аллуш.

Где взять витамин D

Основные природные источники:

яичный желток,

печень,

жирная рыба — лосось, сардины, скумбрия.

Ещё один важный источник — солнечный свет: под его воздействием витамин синтезируется в коже. Но в северных странах или зимой его уровень часто падает, поэтому врачи обсуждают необходимость приёма добавок.

Добавки: когда они нужны

Доктор Аллуш рекомендует регулярный приём — "ежедневный или еженедельный", а не редкие большие дозы. Однако он подчёркивает: любой приём витаминов нужно согласовать с врачом. Самолечение может быть опасным: перед началом курса стоит убедиться, что дефицит действительно есть.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

