Когда речь заходит о питательных веществах, чаще всего упоминают железо, магний и витамин С. Но именно витамин D многие эксперты называют настоящим "королём" среди витаминов. Французский врач и инженер Реджинальд Аллуш подчёркивает, что его роль в поддержании здоровья недооценена: без достаточного количества этого витамина организм теряет мощный инструмент защиты.
По данным Министерства здравоохранения Франции, около 70% взрослых людей страдают его дефицитом. Последствия — ослабленный иммунитет, повышенный риск переломов и даже проблемы с психоэмоциональным состоянием.
Витамин D воздействует сразу на несколько ключевых систем организма:
"Наше настроение всегда лучше, когда уровень витамина D в норме", — отмечает врач Реджинальд Аллуш.
Основные природные источники:
Ещё один важный источник — солнечный свет: под его воздействием витамин синтезируется в коже. Но в северных странах или зимой его уровень часто падает, поэтому врачи обсуждают необходимость приёма добавок.
Доктор Аллуш рекомендует регулярный приём — "ежедневный или еженедельный", а не редкие большие дозы. Однако он подчёркивает: любой приём витаминов нужно согласовать с врачом. Самолечение может быть опасным: перед началом курса стоит убедиться, что дефицит действительно есть.
Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.
