Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле

2:24
Здоровье

Для многих привычка начинать утро с чашки кофе кажется безобидной и даже необходимой. Но если пить его натощак, бодрость может обернуться проблемами со здоровьем.

Чашка кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чашка кофе

Что происходит в желудке

Кофеин запускает выработку соляной кислоты даже при отсутствии пищи. В результате пустой желудок подвергается агрессивному воздействию, и слизистая постепенно раздражается. Это повышает риск гастрита и язвы.

Повышенная кислотность может вызвать изжогу и неприятное жжение за грудиной. Особенно чувствительны к этому люди с уже существующими заболеваниями ЖКТ.

Влияние на гормоны и психику

После утреннего кофе без завтрака резко растёт уровень кортизола — гормона стресса. Вместо спокойного начала дня появляется тревожность и раздражительность.

Кофеин дополнительно стимулирует выработку адреналина. Без пищи это приводит к скачкам давления и учащённому сердцебиению. Для людей с гипертонией такие перепады особенно опасны.

Энергия и уровень сахара

Кофе натощак способен вызвать резкое падение сахара в крови. Организм реагирует слабостью, головокружением и снижением концентрации. Вместо продуктивности появляется ощущение усталости.

Кроме того, напиток снижает аппетит, из-за чего многие отказываются от завтрака. Но отказ от утренней еды только усиливает разбалансировку обмена веществ.

Влияние на желчный пузырь и микрофлору

Под действием кофе без еды желчный пузырь может сокращаться спазматически. Это нередко вызывает боли в правом подреберье и тяжесть после еды.

Регулярное употребление напитка натощак негативно отражается и на микрофлоре кишечника. Нарушается баланс полезных бактерий, что ослабляет иммунитет и влияет на общее самочувствие.

Как пить кофе безопасно

Диетологи советуют начинать утро со стакана воды и лёгкого завтрака, а кофе выпивать через 30-40 минут после еды. Так снижается нагрузка на желудок, а энергия распределяется более равномерно.

Добавление молока или сливок частично уменьшает кислотность, но не устраняет риск полностью.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
