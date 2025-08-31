Новая правда о мясе: чем животный белок может быть лучше лекарств

Дискуссии о том, как животный белок влияет на здоровье и продолжительность жизни, ведутся уже давно. Однако новое крупное исследование показало: потребление продуктов животного происхождения не связано с повышенным риском преждевременной смерти, а в некоторых случаях даже может снижать вероятность развития рака.

Детали исследования

Работа опубликована в журнале "Прикладная физиология, питание и метаболизм". Учёные проанализировали данные почти 16 тысяч взрослых американцев старше 19 лет, собранные в рамках национального проекта NHANES III. Цель заключалась в том, чтобы определить, как количество и источник белка в рационе связаны с риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии или других причин.

Результаты оказались неожиданными: высокий уровень потребления животного белка не увеличивал смертность. Более того, среди людей, чей рацион содержал больше такого белка, фиксировалось умеренное снижение риска смерти от рака.

Как удалось получить точные данные

Чтобы избежать погрешностей, исследователи использовали современные статистические методы, включая подход Национального института рака США и моделирование Монте-Карло с марковскими цепями. Это позволило учесть колебания в ежедневном питании и оценить долгосрочные привычки.

"Было крайне важно использовать самые строгие методы оценки. Они помогли получить более точное представление о связи питания и здоровья", — отметил руководитель исследования из Университета Макмастера, профессор Стюарт Филлипс.

По его словам, результаты вносят ясность в давний спор о том, какой белок полезнее — животный или растительный.

Белок и риск заболеваний

Учёные не нашли связи между количеством потребляемого белка — будь то растительный или животный — и риском смерти от всех причин, включая рак и болезни сердца. Когда в анализ включили оба источника белка, результаты остались неизменными. Это говорит о том, что растительные белки оказывают минимальное влияние на риск онкологии, а животные могут обладать небольшим защитным эффектом.

"Если рассматривать и наблюдательные, и клинические исследования, становится очевидно: продукты с животным и растительным белком способствуют укреплению здоровья и долголетию", — подчеркнул президент компании Nutritional Strategies, исследователь Янни Папаниколау.

Практическое значение

Хотя подобные наблюдательные исследования не доказывают причинно-следственные связи, они позволяют выявлять важные закономерности в больших популяциях. В совокупности с клиническими данными новые результаты подтверждают: животный белок может и должен оставаться частью здорового питания.

Отмечается, что исследование финансировалось Национальной ассоциацией производителей говядины (NCBA), однако организация не участвовала в анализе и публикации результатов.

