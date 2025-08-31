Слух уходит — и мир рушится: вот как вернуть его обратно

Потеря слуха — это не только трудности в восприятии звуков, но и серьёзный барьер в общении и социальной активности. Новое исследование Университета Южной Калифорнии показало: современные устройства для восстановления слуха помогают людям не только слышать лучше, но и чувствовать себя увереннее, уменьшают чувство одиночества и положительно влияют на общее качество жизни.
По данным специалистов, около 40 миллионов взрослых американцев страдают от различных форм тугоухости, и значительная часть из них не получает лечения. Невнимание к проблеме слуха приводит к тому, что люди начинают избегать разговоров и встреч, что в итоге ведёт к социальной изоляции.
Последствия этого куда серьёзнее, чем может показаться. Изоляция повышает риск тревожности, депрессии, когнитивного снижения и даже деменции. Учёные также фиксируют изменения в мозге: усиливаются воспалительные процессы, нарушается структура нервных связей.
Исследование, опубликованное в журнале JAMA Otolaryngology — Head & Neck Surgery, охватило более пяти тысяч участников из 65 научных работ. Участники, использующие слуховые аппараты или кохлеарные имплантаты, отмечали, что стали более вовлечёнными в социальную жизнь и меньше ощущали ограничения в общении.
"Мы обнаружили, что взрослые с нарушениями слуха, которые пользовались слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантатами, были более социально активными и чувствовали себя менее изолированными", — сказала отоларинголог Джанет Чой.
Пациенты сообщали, что легче участвуют в разговорах, меньше испытывают трудностей в шумных местах и не чувствуют себя исключёнными. Это способствует укреплению уверенности и улучшает качество взаимодействия с окружающими.
Наибольший эффект наблюдался у тех, кому установили кохлеарные имплантаты. Эти устройства позволяют компенсировать даже глубокую потерю слуха и обеспечивают более выраженное улучшение социальной активности по сравнению со слуховыми аппаратами.
Хотя исследование напрямую не измеряло когнитивные показатели, учёные предполагают, что восстановление слуха может косвенно влиять и на работу мозга. Активное участие в общении поддерживает нейронные связи и снижает риск развития деменции.
Любопытно, что данные анализа 2024 года показали: у взрослых, использующих слуховые аппараты, риск смертности почти на 25 % ниже. Это говорит о том, что лечение потери слуха способно не только улучшить повседневную жизнь, но и реально увеличить её продолжительность.
"Эти новые данные подтверждают: здоровье слуха напрямую связано с общим самочувствием. Мы надеемся, что результаты исследования помогут врачам активнее говорить с пациентами о возможностях слуховых аппаратов", — подчеркнула Чой.
Учёные подчеркивают: чем раньше начато лечение потери слуха, тем больше шансов сохранить активную социальную жизнь и когнитивное здоровье. Использование современных слуховых технологий помогает людям оставаться вовлечёнными, энергичными и уверенными в себе, что напрямую отражается на качестве и продолжительности жизни.
Слух — способность биологических организмов воспринимать звук с помощью органов слуха, специальная функция органов слуха, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например воздуха или воды.
