Иллюзия удовольствия: эта привычка лишает ребенка друзей и самооценки

Здоровье

Часы, проведенные ребенком за просмотром коротких клипов, могут серьезно повлиять на его психику. Детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с Pravda.Ru рассказала, почему просмотр подобного контента опасен для детей и подростков.

ребенок с телефоном
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ребенок с телефоном

"С одной стороны, короткие клипы кажутся безобидными и занимают мало времени, но за счет выработки очень быстрого, "дешевого" дофамина без усилий ребенок получает удовольствие, и вероятность формирования зависимости высока — он начинает смотреть их бесконечно", — пояснила эксперт.

Она отметила, что при постоянном просмотре таких роликов у ребенка формируется привычка не ставить перед собой цели, не мотивироваться на учебу или сложные задачи, что приводит к деградации когнитивных функций. Внимание снижается, ухудшается память и мыслительные операции не развиваются, потому что ребенку не нужно думать.

"Это влияет и на социальное взаимодействие — нет необходимости выстраивать контакты с другими, когда можно бесконечно смотреть "жвачку для ума". У детей повышается возбудимость, возникает переутомление, сбиваются режимы сна и бодрствования, что очень негативно сказывается на психике", — добавила Наумова.

Эксперт подчеркнула, что постоянное упрощение интеллектуальных задач и пассивное потребление информации может приводить к депрессивным расстройствам, чувству неполноценности и недовольству жизнью.

"Сколько бы роликов ни посмотрел ребенок, качество жизни не меняется, и это негативно влияет на самооценку. Такая зависимость может привести к психическим заболеваниям, потому что психика ребенка не выдерживает такого потока информации", — уточнила она.

По словам психолога, родителям важно контролировать время, которое дети проводят в интернете, и предлагать им интересные альтернативы — спорт, кружки, секции, общение с друзьями. Она подчеркнула, что главное действовать не через запреты, а через интерес и увлечение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
