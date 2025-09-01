Врачи бьют тревогу: статины могут вызвать неожиданные последствия

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Статины играют ключевую роль в поддержании здоровья сердца. Эти препараты способствуют увеличению выведения "плохого" холестерина ЛПНП печенью, что помогает уменьшить жировые отложения в артериях. Это снижает риск инфарктов и инсультов. Их эффективность хорошо доказана.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Например, исследование в Западной Шотландии показало, что правастатин снижает частоту ишемической болезни сердца на 31% и общую смертность на 22% за почти пять лет наблюдения. FDA обновило правила доступа к вакцинам от COVID, сделав их более строгими.

Статины стали основой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но важно помнить о возможных побочных эффектах, как отметил доктор Кунал Суд в соцсетях Его цель — не отговаривать от приёма статинов, а напоминать о необходимости быть внимательными и информированными, пишет timesofindia.indiatimes.com.

Влияние на память и мозг

Некоторые пациенты, принимающие статины, отмечают лёгкие проблемы с памятью или спутанность сознания. Обычно эти симптомы исчезают после прекращения приёма. Крупные исследования не обнаружили долгосрочного вреда. Например, исследование в журнале Американского колледжа кардиологии не выявило увеличения случаев деменции или ухудшения когнитивных функций у пожилых пациентов, принимающих статины.

Мышечная боль и слабость

Мышечные боли — ещё одна возможная проблема, особенно в первый год приёма статинов. Однако в большинстве случаев это не связано с самим препаратом. Исследование SAMSON показало, что 90% зарегистрированных случаев мышечных симптомов наблюдались у пациентов, принимавших плацебо. Это говорит о том, что истинные мышечные проблемы, связанные со статинами, редки и обычно поддаются лечению.

Уровень сахара в крови и риск диабета

Статины могут незначительно повышать уровень сахара в крови, что увеличивает риск развития диабета 2 типа, особенно при высоких дозах или у людей из группы риска. FDA обновило инструкции к статинам, отметив этот факт, но подчеркнуло, что снижение риска инфаркта и инсульта перевешивает этот небольшой риск. Врачи контролируют уровень сахара в крови и рекомендуют здоровый образ жизни для компенсации.

Уточнения

Стати́ны или ингиби́торы ГМГ-КоА-редукта́зы — гиполипидемические лекарственные препараты.

