Незаметный враг мозга: привычка, от которой он слабеет каждый день

Многие списывают забывчивость и проблемы с концентрацией на усталость или рассеянность. Врач-невролог Петр Соков в беседе с Pravda.Ru рассказал, что постоянный скроллинг соцсетей и коротких видеороликов упрощает работу мозга и может провоцировать ранние признаки нарушений памяти и когнитивных функций.

Фото: Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Первые признаки деменции проявляются снижением концентрации и кратковременной памяти. Часто это бытовая забывчивость: забываются ключи, планы на день, не выключается утюг, теряются вещи, случаются опоздания или пропуск платежей", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что при болезни Альцгеймера происходят более серьезные изменения: возникают трудности с принятием решений, сложнее ориентироваться во времени и дате, а нить разговора легко теряется.

"Нарушения памяти могут быть разными: кратковременная память страдает без потери долгосрочной и наоборот. Когнитивные функции — сложная система, и некоторые изменения могут протекать незаметно даже для окружающих, а выявляют их только на приеме у врача", — добавил невролог.

Соков подчеркнул, что при подозрении на когнитивные нарушения, особенно у молодых людей, стоит проконсультироваться с врачом, так как эти симптомы могут быть признаками разных заболеваний.

"Последние исследования показывают, что постоянный скроллинг соцсетей и короткие видеоролики могут приводить к начальным признакам деменции и слабоумия. Пассивное потребление информации упрощает работу мозга: мы получаем данные без усилий, не обрабатываем их и не сохраняем. Постоянное упрощение задач может способствовать ранним когнитивным нарушениям", — заключил эксперт.

