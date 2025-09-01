Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете

Диабет требует особого подхода к питанию, особенно в отношении углеводов и сахара. Но что делать с фруктами, которые тоже содержат углеводы? Например, можно ли есть виноград, который славится своей сладостью? Давайте разберемся, что говорит по этому поводу Александра Мюрсье, диетолог из Парижа.

Вреден ли фруктовый сахар?

Фрукты богаты не только сахаром, но и полезными веществами: витаминами, минералами и антиоксидантами. Поэтому полностью исключать их из рациона не стоит.

Клетчатка в фруктах замедляет усвоение сахара, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы в крови. Кроме того, фрукты содержат витамины (например, витамин C) и минералы (калий, магний), которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Большинство фруктов имеют низкий или средний гликемический индекс (ГИ). Это означает, что они не вызывают значительного повышения уровня сахара в крови. Обычно людям с диабетом рекомендуется съедать 2-3 порции фруктов в день. Лучше выбирать менее сладкие фрукты с низким или средним ГИ. Одна порция составляет около 150 граммов, что примерно равно среднему яблоку. Фрукты лучше есть в конце еды, чтобы их влияние на уровень сахара было минимальным, уточняет santemagazine.fr.

Полезен ли виноград?

Виноград — один из самых сладких фруктов, содержащий в среднем 15,7 г углеводов на каждые 100 граммов. Типичная порция (около 10-15 ягод) содержит около 25 граммов углеводов.

Гликемический индекс винограда варьируется от среднего до высокого — от 50 до 60 (в зависимости от спелости). Это означает, что он повышает уровень сахара в крови быстрее, чем яблоки или груши, у которых ГИ около 35-40.

Черный виноград и белый имеют схожий уровень сладости, но черный богат ресвератролом — антиоксидантом, который может способствовать снижению уровня сахара и улучшению работы инсулина. Однако для достижения таких эффектов нужно съедать слишком много винограда, что не всегда практично. Поэтому лучше ограничиться небольшими порциями.

Какие фрукты лучше избегать при диабете?

Хотя фрукты и полезны, некоторые из них содержат много сахара и могут резко повысить уровень глюкозы в крови. К таким фруктам относятся:

Бананы

Вишня

Манго

Личи

Инжир

Арбуз

Арбуз, несмотря на свою низкую сладость, имеет высокий гликемический индекс (75), что может привести к резкому скачку сахара. Его лучше есть в небольших количествах (около 150 граммов) и в составе блюд.

Также стоит избегать фруктовых соков, которые практически не содержат клетчатки и имеют высокий ГИ. Продукты из фруктов, такие как джемы, тарты и компоты, тоже лучше ограничить, так как они содержат много сахара и мало полезных веществ.

Какие фрукты наименее сладкие?

Людям с диабетом рекомендуется выбирать фрукты с низким или средним гликемическим индексом и низким содержанием сахара. К ним относятся:

Клубника

Малина

Черника

Ежевика

Смородина

Апельсины

Грейпфруты

Клементины

Киви

Эти фрукты меньше влияют на уровень сахара, поэтому их можно включать в рацион чаще, но в умеренных количествах.

Уточнения

