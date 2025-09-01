Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете

Диабет требует особого подхода к питанию, особенно в отношении углеводов и сахара. Но что делать с фруктами, которые тоже содержат углеводы? Например, можно ли есть виноград, который славится своей сладостью? Давайте разберемся, что говорит по этому поводу Александра Мюрсье, диетолог из Парижа.
Фрукты богаты не только сахаром, но и полезными веществами: витаминами, минералами и антиоксидантами. Поэтому полностью исключать их из рациона не стоит.
Клетчатка в фруктах замедляет усвоение сахара, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы в крови. Кроме того, фрукты содержат витамины (например, витамин C) и минералы (калий, магний), которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Большинство фруктов имеют низкий или средний гликемический индекс (ГИ). Это означает, что они не вызывают значительного повышения уровня сахара в крови. Обычно людям с диабетом рекомендуется съедать 2-3 порции фруктов в день. Лучше выбирать менее сладкие фрукты с низким или средним ГИ. Одна порция составляет около 150 граммов, что примерно равно среднему яблоку. Фрукты лучше есть в конце еды, чтобы их влияние на уровень сахара было минимальным, уточняет santemagazine.fr.
Виноград — один из самых сладких фруктов, содержащий в среднем 15,7 г углеводов на каждые 100 граммов. Типичная порция (около 10-15 ягод) содержит около 25 граммов углеводов.
Гликемический индекс винограда варьируется от среднего до высокого — от 50 до 60 (в зависимости от спелости). Это означает, что он повышает уровень сахара в крови быстрее, чем яблоки или груши, у которых ГИ около 35-40.
Черный виноград и белый имеют схожий уровень сладости, но черный богат ресвератролом — антиоксидантом, который может способствовать снижению уровня сахара и улучшению работы инсулина. Однако для достижения таких эффектов нужно съедать слишком много винограда, что не всегда практично. Поэтому лучше ограничиться небольшими порциями.
Хотя фрукты и полезны, некоторые из них содержат много сахара и могут резко повысить уровень глюкозы в крови. К таким фруктам относятся:
Арбуз, несмотря на свою низкую сладость, имеет высокий гликемический индекс (75), что может привести к резкому скачку сахара. Его лучше есть в небольших количествах (около 150 граммов) и в составе блюд.
Также стоит избегать фруктовых соков, которые практически не содержат клетчатки и имеют высокий ГИ. Продукты из фруктов, такие как джемы, тарты и компоты, тоже лучше ограничить, так как они содержат много сахара и мало полезных веществ.
Людям с диабетом рекомендуется выбирать фрукты с низким или средним гликемическим индексом и низким содержанием сахара. К ним относятся:
Эти фрукты меньше влияют на уровень сахара, поэтому их можно включать в рацион чаще, но в умеренных количествах.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.