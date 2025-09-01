Виноград под запретом? Раскрываем правду о сладкой ягоде и диабете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Диабет требует особого подхода к питанию, особенно в отношении углеводов и сахара. Но что делать с фруктами, которые тоже содержат углеводы? Например, можно ли есть виноград, который славится своей сладостью? Давайте разберемся, что говорит по этому поводу Александра Мюрсье, диетолог из Парижа.

Виноград
Фото: Own work by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виноград

Вреден ли фруктовый сахар?

Фрукты богаты не только сахаром, но и полезными веществами: витаминами, минералами и антиоксидантами. Поэтому полностью исключать их из рациона не стоит.

Клетчатка в фруктах замедляет усвоение сахара, что помогает избежать резких скачков уровня глюкозы в крови. Кроме того, фрукты содержат витамины (например, витамин C) и минералы (калий, магний), которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Большинство фруктов имеют низкий или средний гликемический индекс (ГИ). Это означает, что они не вызывают значительного повышения уровня сахара в крови. Обычно людям с диабетом рекомендуется съедать 2-3 порции фруктов в день. Лучше выбирать менее сладкие фрукты с низким или средним ГИ. Одна порция составляет около 150 граммов, что примерно равно среднему яблоку. Фрукты лучше есть в конце еды, чтобы их влияние на уровень сахара было минимальным, уточняет santemagazine.fr.

Полезен ли виноград?

Виноград — один из самых сладких фруктов, содержащий в среднем 15,7 г углеводов на каждые 100 граммов. Типичная порция (около 10-15 ягод) содержит около 25 граммов углеводов.

Гликемический индекс винограда варьируется от среднего до высокого — от 50 до 60 (в зависимости от спелости). Это означает, что он повышает уровень сахара в крови быстрее, чем яблоки или груши, у которых ГИ около 35-40.

Черный виноград и белый имеют схожий уровень сладости, но черный богат ресвератролом — антиоксидантом, который может способствовать снижению уровня сахара и улучшению работы инсулина. Однако для достижения таких эффектов нужно съедать слишком много винограда, что не всегда практично. Поэтому лучше ограничиться небольшими порциями.

Какие фрукты лучше избегать при диабете?

Хотя фрукты и полезны, некоторые из них содержат много сахара и могут резко повысить уровень глюкозы в крови. К таким фруктам относятся:

  • Бананы
  • Вишня
  • Манго
  • Личи
  • Инжир
  • Арбуз

Арбуз, несмотря на свою низкую сладость, имеет высокий гликемический индекс (75), что может привести к резкому скачку сахара. Его лучше есть в небольших количествах (около 150 граммов) и в составе блюд.

Также стоит избегать фруктовых соков, которые практически не содержат клетчатки и имеют высокий ГИ. Продукты из фруктов, такие как джемы, тарты и компоты, тоже лучше ограничить, так как они содержат много сахара и мало полезных веществ.

Какие фрукты наименее сладкие?

Людям с диабетом рекомендуется выбирать фрукты с низким или средним гликемическим индексом и низким содержанием сахара. К ним относятся:

  • Клубника
  • Малина
  • Черника
  • Ежевика
  • Смородина
  • Апельсины
  • Грейпфруты
  • Клементины
  • Киви

Эти фрукты меньше влияют на уровень сахара, поэтому их можно включать в рацион чаще, но в умеренных количествах.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
