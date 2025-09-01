Чечевица с фетой — союз, который крадёт силу прямо с тарелки: невидимая война железа с кальцием в организме

Чечевица с сыром фета — это популярное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Она богата железом и белком, что обеспечивает организм энергией, а фета добавляет кальций, необходимый для укрепления костей и улучшения вкусовых качеств. Однако, по словам диетолога Сьюзи Гарден, сочетание этих ингредиентов может влиять на усвоение питательных веществ, особенно железа.
Гарден объясняет, что негемовое железо из растительных продуктов, таких как чечевица или шпинат, усваивается через белок DMT1 в тонком кишечнике. Кальций способен блокировать этот белок, что значительно снижает количество железа, поступающего в организм. Кроме того, кальций уменьшает кислотность желудочного сока, что ещё больше усложняет процесс усвоения железа, отмечает shape.gr.
Важно отметить, что при обычном потреблении небольшой порции чечевицы с небольшим количеством сыра фета этот эффект незначителен. Однако он становится заметным при употреблении больших доз кальция или молочных продуктов в сочетании с высокими концентрациями растительного железа.
Чтобы максимизировать усвоение железа и сохранить фету в рационе, можно внести несколько простых изменений, таких как добавление витамина С или увеличение интервала между приёмами пищи.
Железо играет ключевую роль не только в обеспечении энергии, но и в поддержании хорошего настроения. Оно помогает клеткам получать кислород и участвует в синтезе нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Недостаток железа может привести к усталости, снижению концентрации внимания и раздражительности — проблемам, с которыми сталкиваются многие женщины, особенно в период менопаузы, когда гормональные изменения влияют на уровень энергии и настроение.
Сыр фета и другие молочные продукты являются важными источниками кальция, который необходим для здоровья костей. Особенно в период менопаузы женщины теряют до 10% костной массы в первые пять лет, поэтому кальций становится особенно важным. Он также поддерживает работу нервной системы, а его недостаток может привести к раздражительности и перепадам настроения.
Чтобы максимально использовать железо из чечевицы и минимизировать его связывание с кальцием из сыра фета:
Помимо молочных продуктов, содержащих кальций, существуют и другие продукты и напитки, которые могут снизить усвоение железа из чечевицы. Важно учитывать их при планировании питания:
Чтобы избежать этих проблем, старайтесь разделять употребление этих продуктов и напитков с чечевицей или добавляйте в рацион продукты, богатые витамином С, такие как лимон, помидоры или перец.
Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.