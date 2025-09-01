Чечевица с фетой — союз, который крадёт силу прямо с тарелки: невидимая война железа с кальцием в организме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Чечевица с сыром фета — это популярное, полезное и простое в приготовлении блюдо. Она богата железом и белком, что обеспечивает организм энергией, а фета добавляет кальций, необходимый для укрепления костей и улучшения вкусовых качеств. Однако, по словам диетолога Сьюзи Гарден, сочетание этих ингредиентов может влиять на усвоение питательных веществ, особенно железа.

чечевица
Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
чечевица

Как кальций влияет на усвоение железа

Гарден объясняет, что негемовое железо из растительных продуктов, таких как чечевица или шпинат, усваивается через белок DMT1 в тонком кишечнике. Кальций способен блокировать этот белок, что значительно снижает количество железа, поступающего в организм. Кроме того, кальций уменьшает кислотность желудочного сока, что ещё больше усложняет процесс усвоения железа, отмечает shape.gr.

Важно отметить, что при обычном потреблении небольшой порции чечевицы с небольшим количеством сыра фета этот эффект незначителен. Однако он становится заметным при употреблении больших доз кальция или молочных продуктов в сочетании с высокими концентрациями растительного железа.

Чтобы максимизировать усвоение железа и сохранить фету в рационе, можно внести несколько простых изменений, таких как добавление витамина С или увеличение интервала между приёмами пищи.

Почему железо важно для здоровья

Железо играет ключевую роль не только в обеспечении энергии, но и в поддержании хорошего настроения. Оно помогает клеткам получать кислород и участвует в синтезе нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Недостаток железа может привести к усталости, снижению концентрации внимания и раздражительности — проблемам, с которыми сталкиваются многие женщины, особенно в период менопаузы, когда гормональные изменения влияют на уровень энергии и настроение.

Кальций: польза для костей и нервной системы

Сыр фета и другие молочные продукты являются важными источниками кальция, который необходим для здоровья костей. Особенно в период менопаузы женщины теряют до 10% костной массы в первые пять лет, поэтому кальций становится особенно важным. Он также поддерживает работу нервной системы, а его недостаток может привести к раздражительности и перепадам настроения.

Как сочетать чечевицу для наилучшего усвоения

Чтобы максимально использовать железо из чечевицы и минимизировать его связывание с кальцием из сыра фета:

  • Добавьте витамин С: Помидоры черри, болгарский перец или немного лимона улучшат усвоение растительного железа.
  • Разделите приёмы пищи: Употребляйте сыр фета на ужин, а чечевицу — на обед, чтобы кальций и железо поступали в организм в разное время.
  • Включите витамин D: Жирная рыба (лосось, сардины) и умеренное пребывание на солнце помогут улучшить усвоение кальция. Идеальное сочетание для наилучшего усвоения кальция и железа — жирная рыба, обогащённая витамином С, например, с помидорами или лимоном.
  • Яйца: Они содержат фосвитин, который может снижать усвоение железа. Однако одно яйцо в чечевичном блюде не оказывает значительного влияния, особенно если добавить продукты, богатые витамином С.
  • Избегайте ингибиторов железа: Кофе, чай и вино, употребляемые во время еды, могут снизить усвоение железа. Рекомендуется подождать 2-3 часа после приёма пищи перед употреблением этих напитков.

Другие продукты, снижающие усвоение железа

Помимо молочных продуктов, содержащих кальций, существуют и другие продукты и напитки, которые могут снизить усвоение железа из чечевицы. Важно учитывать их при планировании питания:

  • Кофе и чай: Танины, содержащиеся в этих напитках, связывают железо и снижают его усвоение. Рекомендуется не пить кофе или чай в течение 2-3 часов после приёма пищи.
  • Красное вино и кола: Эти напитки содержат вещества, которые действуют как ингибиторы железа. Лучше выбирать белое вино вместо красного.
  • Зерновые и орехи: Фитохимические вещества в этих продуктах могут снижать усвоение железа, особенно при употреблении с большим количеством чечевицы.
  • Сочетание бобовых: Большое количество растительных белков в одном приёме пищи может повлиять на усвоение железа. Рекомендуется разделять употребление бобовых на 1-2 часа.

Чтобы избежать этих проблем, старайтесь разделять употребление этих продуктов и напитков с чечевицей или добавляйте в рацион продукты, богатые витамином С, такие как лимон, помидоры или перец.

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.
 

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
