Каша, которая не даёт сытости и сбивает метаболизм: стоит ли с неё начинать утро

Овсянка давно считается "классическим завтраком", и многие уверены, что именно с неё стоит начинать день. Однако врачи и диетологи всё чаще напоминают: универсального блюда для всех не существует, а польза овсянки сильно зависит от качества продукта, способа приготовления и особенностей организма.

Когда овсянка может навредить

Несмотря на богатый состав, каша не всегда подходит людям с чувствительным пищеварением. Высокое содержание клетчатки способно вызывать вздутие и дискомфорт у тех, кто редко ест подобные продукты.

Кроме того, хлопья быстрого приготовления содержат много быстрых углеводов. Они вызывают резкий скачок сахара в крови, и чувство голода возвращается уже через час-полтора. Если же добавить в кашу сахар, мёд или сухофрукты, калорийность резко возрастает, что сводит на нет её пользу для контроля веса.

Недостаток белка и жиров

Овсянка богата углеводами, но бедна белком. А именно белок даёт ощущение сытости на долгое время. Без дополнительных продуктов — яиц, орехов, йогурта — завтрак из одной овсянки оказывается несбалансированным. Ещё один момент — приготовленная на воде каша усваивается слишком быстро и не обеспечивает длительного насыщения.

Особые ограничения

Людям с непереносимостью глютена нужно быть осторожными: овсянка может содержать его следы. Даже сертифицированные безглютеновые варианты могут вызвать реакцию, поэтому важно отслеживать индивидуальные особенности.

Также ежедневное однообразие в питании не приносит пользы: постоянный выбор овсянки может привести к нехватке других микро- и макронутриентов.

Как сделать овсянку полезнее

Чтобы утренняя каша действительно давала энергию, её стоит сочетать с белком и полезными жирами. Приготовление на молоке, добавление орехов, семян или кусочков фруктов помогает замедлить усвоение углеводов и избежать резких скачков сахара.

Овсянка не является идеальным завтраком для всех и уж точно не должна быть единственным вариантом. Диетологи рекомендуют разнообразить рацион: чередовать каши с омлетами, овощами, творогом и другими продуктами. Тогда завтрак будет приносить энергию и пользу, а не разочарование.

