Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном

Творог давно закрепился в списке "правильных" продуктов, и многие считают его идеальной вечерней едой. Действительно, это богатый белком продукт, который помогает сохранить мышечную массу. Но вопрос о том, полезен ли творог именно перед сном, оказывается не таким однозначным.
Главный белок творога — казеин. Он усваивается медленно, благодаря чему организм получает равномерный приток аминокислот на протяжении нескольких часов. Именно поэтому творог часто рекомендуют спортсменам: вечерняя порция помогает восстановлению мышц ночью.
Однако не для всех творог становится хорошим "ночным перекусом".
При низкой физической активности он может перегрузить желудок, особенно если продукт жирный или съеден в большом объёме.
В сочетании с фруктами, мёдом или сладкими добавками гликемическая нагрузка повышается, что способно нарушить ночной гормональный баланс.
У людей с проблемами обмена веществ вечерний белок может вызывать нежелательные реакции, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.
Учёные отмечают, что нежирный творог не вызывает скачков сахара в крови и даже способствует выработке серотонина. Это положительно влияет на настроение и качество сна. Но при этом важен не только сам продукт, но и время его приёма.
Врачи советуют употреблять его за 1,5-2 часа до сна. Такой интервал позволяет организму начать переваривание ещё до фазы глубокого отдыха. Оптимальный выбор — нежирный творог без сахара и сладких добавок.
Для большинства здоровых людей творог вечером может стать хорошим вариантом лёгкого перекуса. Главное — умеренность и правильный выбор продукта. Но универсальным решением он не является: людям с нарушениями метаболизма или заболеваниями ЖКТ стоит подходить к этому вопросу индивидуально.
