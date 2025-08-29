Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном

Творог давно закрепился в списке "правильных" продуктов, и многие считают его идеальной вечерней едой. Действительно, это богатый белком продукт, который помогает сохранить мышечную массу. Но вопрос о том, полезен ли творог именно перед сном, оказывается не таким однозначным.

Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ творог

Почему творог выбирают вечером

Главный белок творога — казеин. Он усваивается медленно, благодаря чему организм получает равномерный приток аминокислот на протяжении нескольких часов. Именно поэтому творог часто рекомендуют спортсменам: вечерняя порция помогает восстановлению мышц ночью.

Возможные минусы

Однако не для всех творог становится хорошим "ночным перекусом".

При низкой физической активности он может перегрузить желудок, особенно если продукт жирный или съеден в большом объёме.

В сочетании с фруктами, мёдом или сладкими добавками гликемическая нагрузка повышается, что способно нарушить ночной гормональный баланс.

У людей с проблемами обмена веществ вечерний белок может вызывать нежелательные реакции, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.

Что говорят исследования

Учёные отмечают, что нежирный творог не вызывает скачков сахара в крови и даже способствует выработке серотонина. Это положительно влияет на настроение и качество сна. Но при этом важен не только сам продукт, но и время его приёма.

Когда и как есть творог перед сном

Врачи советуют употреблять его за 1,5-2 часа до сна. Такой интервал позволяет организму начать переваривание ещё до фазы глубокого отдыха. Оптимальный выбор — нежирный творог без сахара и сладких добавок.

Для большинства здоровых людей творог вечером может стать хорошим вариантом лёгкого перекуса. Главное — умеренность и правильный выбор продукта. Но универсальным решением он не является: людям с нарушениями метаболизма или заболеваниями ЖКТ стоит подходить к этому вопросу индивидуально.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

