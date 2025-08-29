Съели — и легли, а организм пашет всю ночь: стоит ли мучить себя творогом перед сном

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Здоровье

Творог давно закрепился в списке "правильных" продуктов, и многие считают его идеальной вечерней едой. Действительно, это богатый белком продукт, который помогает сохранить мышечную массу. Но вопрос о том, полезен ли творог именно перед сном, оказывается не таким однозначным.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Почему творог выбирают вечером

Главный белок творога — казеин. Он усваивается медленно, благодаря чему организм получает равномерный приток аминокислот на протяжении нескольких часов. Именно поэтому творог часто рекомендуют спортсменам: вечерняя порция помогает восстановлению мышц ночью.

Возможные минусы

Однако не для всех творог становится хорошим "ночным перекусом".

  • При низкой физической активности он может перегрузить желудок, особенно если продукт жирный или съеден в большом объёме.

  • В сочетании с фруктами, мёдом или сладкими добавками гликемическая нагрузка повышается, что способно нарушить ночной гормональный баланс.

  • У людей с проблемами обмена веществ вечерний белок может вызывать нежелательные реакции, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.

Что говорят исследования

Учёные отмечают, что нежирный творог не вызывает скачков сахара в крови и даже способствует выработке серотонина. Это положительно влияет на настроение и качество сна. Но при этом важен не только сам продукт, но и время его приёма.

Когда и как есть творог перед сном

Врачи советуют употреблять его за 1,5-2 часа до сна. Такой интервал позволяет организму начать переваривание ещё до фазы глубокого отдыха. Оптимальный выбор — нежирный творог без сахара и сладких добавок.

Для большинства здоровых людей творог вечером может стать хорошим вариантом лёгкого перекуса. Главное — умеренность и правильный выбор продукта. Но универсальным решением он не является: людям с нарушениями метаболизма или заболеваниями ЖКТ стоит подходить к этому вопросу индивидуально.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
