Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле

2:33
Здоровье

Диеты на основе одного-двух продуктов время от времени становятся модным трендом, и гречка с кефиром — одна из самых популярных комбинаций. Обещания быстрых результатов привлекают тех, кто хочет похудеть за короткий срок. Однако врачи и нутрициологи предупреждают: такая монодиета не только бесполезна, но и может нанести серьёзный вред здоровью.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

В чём опасность сочетания

Гречневая крупа и кефир сами по себе полезны, но вместе они создают неблагоприятное воздействие на пищеварительную систему.

  • Кислая среда кефира мешает усвоению железа из гречки, сводя на нет одно из главных достоинств этой крупы.

  • Клетчатка в сочетании с молочной кислотой раздражает слизистую желудка, что способно привести к гастриту даже у людей без хронических проблем с ЖКТ.

Последствия монодиеты

Серьёзная угроза кроется в том, что питание сводится к минимуму продуктов:

  • организм лишается достаточного количества белков и жиров;

  • вместо жировой массы уходит мышечная;

  • развивается дефицит витаминов группы B, что проявляется усталостью, раздражительностью и ухудшением состояния кожи;

  • из-за резкого сокращения калорий замедляется обмен веществ, и после возвращения к привычному рациону вес возвращается ещё быстрее, чем уходил.

Дополнительные риски

Отдельного внимания заслуживает реакция организма на приём гречки с кефиром натощак. Такое сочетание может вызвать скачок инсулина, после которого появляются приступы голода и риск переедания вечером. Кроме того, длительное употребление этой смеси нарушает микрофлору кишечника, а восстановление баланса требует времени и усилий.

Что говорят врачи

Медики подчёркивают: любые монодиеты — стресс для организма. Для безопасного похудения необходим сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, а также физическая активность.

"Гречку и кефир лучше употреблять отдельно, сочетая их с другими продуктами. Только так можно извлечь пользу без вреда для здоровья", — отмечают специалисты по питанию.

Быстрая потеря веса на гречке и кефире оборачивается проблемами с желудком, гормональным фоном и метаболизмом. Гораздо эффективнее и безопаснее — умеренное питание, разнообразие в рационе и движение.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
