Прыщи на спине могут оставить рубцы: как не допустить этого

Лето, пляж, открытые платья… и вдруг мысль о том, что на спине высыпания, портит всё настроение. Знакомо?

На самом деле "бакне" (так называют акне на спине) встречается гораздо чаще, чем принято думать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Хорошая новость: проблема решаема. Но потребуется системный подход и немного терпения.

Почему появляются прыщи на спине

Причины те же, что и на лице:

избыток кожного сала;

скопление отмерших клеток;

размножение бактерий в порах.

Особенность в том, что кожа на спине толще, желез больше, а ухаживать за этой зоной труднее. Поэтому масштабы воспалений часто внушительные.

Первое правило — чистота

После тренировки или активного дня спину нужно мыть обязательно.

Выбирайте гели или пенки с:

салициловой кислотой,

бензоил пероксидом,

серой.

Они борются с бактериями, очищают поры и уменьшают жирность кожи.

Используйте мочалку или щётку на длинной ручке, чтобы добраться до трудных зон, и смывайте средство тщательно.

После душа промокните спину отдельным полотенцем и дайте коже полностью высохнуть.

Одежда тоже играет роль

Синтетика (полиэстер, нейлон) создаёт "парниковый эффект" для бактерий.

Лучший выбор: свободная одежда из хлопка, льна или бамбука.

Не задерживайтесь в мокрой от пота одежде, меняйте футболки после каждой тренировки.

Постельное бельё - минимум раз в неделю.

Увлажнение обязательно

Даже жирная кожа нуждается в увлажнении!

Выбирайте лёгкие некомедогенные лосьоны и гели с:

салициловой кислотой,

ниацинамидом,

адапаленом.

Они помогут снять воспаление и не забьют поры. Избегайте тяжёлых масел и густых кремов.

Образ жизни и питание

Нет строгой формулы "шоколад = прыщи", но избыток сахара, молочных продуктов и фастфуда усиливает воспаления.

Что работает:

больше воды, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов;

полноценный сон;

снижение стресса (гормоны стресса напрямую влияют на кожу).

Терпение = результат

Не ждите чудес через три дня. Видимые улучшения появляются спустя 4-6 недель при регулярном уходе.

Если прыщи глубокие, болезненные или оставляют рубцы — лучше не откладывать визит к дерматологу. Врач подберёт аптечные средства или процедуры.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



