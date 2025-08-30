Прыщи на спине могут оставить рубцы: как не допустить этого

Лето, пляж, открытые платья… и вдруг мысль о том, что на спине высыпания, портит всё настроение. Знакомо?
На самом деле "бакне" (так называют акне на спине) встречается гораздо чаще, чем принято думать.
Хорошая новость: проблема решаема. Но потребуется системный подход и немного терпения.
Причины те же, что и на лице:
избыток кожного сала;
скопление отмерших клеток;
размножение бактерий в порах.
Особенность в том, что кожа на спине толще, желез больше, а ухаживать за этой зоной труднее. Поэтому масштабы воспалений часто внушительные.
После тренировки или активного дня спину нужно мыть обязательно.
Выбирайте гели или пенки с:
салициловой кислотой,
бензоил пероксидом,
серой.
Они борются с бактериями, очищают поры и уменьшают жирность кожи.
Используйте мочалку или щётку на длинной ручке, чтобы добраться до трудных зон, и смывайте средство тщательно.
После душа промокните спину отдельным полотенцем и дайте коже полностью высохнуть.
Синтетика (полиэстер, нейлон) создаёт "парниковый эффект" для бактерий.
Лучший выбор: свободная одежда из хлопка, льна или бамбука.
Не задерживайтесь в мокрой от пота одежде, меняйте футболки после каждой тренировки.
Постельное бельё - минимум раз в неделю.
Даже жирная кожа нуждается в увлажнении!
Выбирайте лёгкие некомедогенные лосьоны и гели с:
салициловой кислотой,
ниацинамидом,
адапаленом.
Они помогут снять воспаление и не забьют поры. Избегайте тяжёлых масел и густых кремов.
Нет строгой формулы "шоколад = прыщи", но избыток сахара, молочных продуктов и фастфуда усиливает воспаления.
Что работает:
больше воды, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов;
полноценный сон;
снижение стресса (гормоны стресса напрямую влияют на кожу).
Не ждите чудес через три дня. Видимые улучшения появляются спустя 4-6 недель при регулярном уходе.
Если прыщи глубокие, болезненные или оставляют рубцы — лучше не откладывать визит к дерматологу. Врач подберёт аптечные средства или процедуры.
