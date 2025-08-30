Победить изжогу без таблеток: простые секреты, о которых редко говорят врачи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Изжога — ощущение, будто в груди проснулся маленький вулкан. Жгучий дискомфорт знаком многим, но не всегда нужно сразу тянуться за аптечкой. Иногда достаточно заглянуть на собственную кухню.

Больной живот
Фото: Designed by Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной живот

Сода: быстрый, но коварный способ

Классический вариант — половина чайной ложки соды, разведённая в стакане тёплой воды. Действует почти мгновенно, нейтрализуя кислоту.
Но! Это только экстренная помощь. Частое использование может нарушить кислотный баланс и вызвать "кислотный рикошет" — усиление изжоги позже.

Имбирь: корень против огня

Ароматный имбирь работает мягко и эффективно. Он успокаивает стенки пищевода, помогает пищеварению и даже борется с тошнотой.
Что можно сделать:

  • заварить несколько тонких ломтиков в кипятке и пить как чай;

  • пожевать небольшой кусочек свежего корня.

Миндаль: маленький орех с большой пользой

Горсть сырого миндаля может стать настоящим спасением. Он имеет щелочную реакцию и помогает быстро нейтрализовать лишнюю кислоту. Главное — тщательно разжёвывать орехи, тогда эффект будет сильнее.

Жевательная резинка: неожиданный приём

Жвачка стимулирует выработку слюны, а слюна — естественный антацид. Она смывает кислоту со стенок пищевода и снижает дискомфорт.
Выбирайте резинку без сахара и жуйте 15-20 минут после еды.

Когда пора насторожиться

Натуральные методы помогают при эпизодической изжоге. Но если она возникает чаще двух раз в неделю, это сигнал. Возможна гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или другие нарушения. В таком случае важно обратиться к врачу.

Простые привычки для профилактики

  • не ложитесь сразу после еды, оставляйте 2-3 часа перед сном;

  • избегайте переедания;

  • ограничьте острую и жирную пищу, кофе, газировку, шоколад и алкоголь;

  • спите с приподнятой подушкой;

  • откажитесь от курения.

Слушайте своё тело, находите триггеры и используйте простые способы разумно. Тогда изжога останется редким и быстро забытым эпизодом.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
