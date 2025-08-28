Двигатель старения человека перестанет работать: пролить молодость помогут эти советы

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор-иммунолог Клаудио Франчески перечислил способы, которые помогут притормозить процессы старения человека.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уход за шеей и декольте

Конечно, они не дадут какого-то радикального эффекта, но помогут сократить риски тяжелых возрастных заболеваний.

Следите за тем, что едите

По мнению профессора, нет ничего лучше средиземноморской диеты. Он доказал, что если придерживаться такого рациона в течение года, можно уменьшить биологический возраст на полтора года. Большую роль также играет оливковое масло. По свойствам к нему максимально близко льняное масло. Также важно есть овощи, зелень, фрукты, рыба, орехи, цельнозерновые крупы.

Еще можно позволить себе немного качественного сухого вина (один-два бокала в день), по мнению Франчески. Но ВОЗ, российский Минздрав и многие врачи придерживаются мнения, что вред алкоголя превышает возможные положительные эффекты.

Тренируйтесь и гуляйте

Профессор и его супруга гуляют минимум час в день с небольшой скоростью.

"По возможности не пользуйтесь лифтом. Устраивайте себе тренировки дома. Например, если вы работаете за столом, вставайте каждые 40 минут, немного пройдитесь", — советует он.

Управляйте стрессом

Из-за стресса организм стареет только быстрее. Если не получается управлять стрессом самостоятельно, обращайтесь к психологам и психотерапевтам.

Не забывайте про саморазвитие

Старайтесь постоянно узнавать новое, общаться с интересными вам людьми — все это вклад в здоровое долголетие, приводит слова эксперта KP. RU.

Высыпайтесь

"Сон — лучший "очиститель" мозга от накапливающегося молекулярного мусора", — уверен профессор Франчески.

Ночной отдых доказанно помогает предотвращать болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

