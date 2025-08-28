Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер Лебедев раскрыл свой секрет: как он живёт без одного важного органа
Клин клином: китайцы придумали, как вылечить игроманию
Новый экономический ландшафт? Чего ждёт Моди от встречи с Путиным и Си Цзиньпином на саммите ШОС
Чёрная метка от пушистого друга: кошки безошибочно выбирают, кому осталось недолго
Место, о котором забывают 9 из 10 владельцев квартир, способно вместить половину вещей
Жизнь россиянина в коме висела на волоске из-за страховки в Турции: один документ изменил всё
Яблоки с секретом: необычный ингредиент превращает осенний десерт в кулинарную сенсацию
Евробаскет-2025: результаты премьеры, фавориты оправдали ожидания
Сын Градского против его вдовы: чем закончились судебные тяжбы наследников мэтра

Двигатель старения человека перестанет работать: пролить молодость помогут эти советы

1:58
Здоровье

Профессор-иммунолог Клаудио Франчески перечислил способы, которые помогут притормозить процессы старения человека.

Уход за шеей и декольте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за шеей и декольте

Конечно, они не дадут какого-то радикального эффекта, но помогут сократить риски тяжелых возрастных заболеваний.

Следите за тем, что едите

По мнению профессора, нет ничего лучше средиземноморской диеты. Он доказал, что если придерживаться такого рациона в течение года, можно уменьшить биологический возраст на полтора года. Большую роль также играет оливковое масло. По свойствам к нему максимально близко льняное масло. Также важно есть овощи, зелень, фрукты, рыба, орехи, цельнозерновые крупы.

Еще можно позволить себе немного качественного сухого вина (один-два бокала в день), по мнению Франчески. Но ВОЗ, российский Минздрав и многие врачи придерживаются мнения, что вред алкоголя превышает возможные положительные эффекты.

Тренируйтесь и гуляйте

Профессор и его супруга гуляют минимум час в день с небольшой скоростью.

"По возможности не пользуйтесь лифтом. Устраивайте себе тренировки дома. Например, если вы работаете за столом, вставайте каждые 40 минут, немного пройдитесь", — советует он.

Управляйте стрессом

Из-за стресса организм стареет только быстрее. Если не получается управлять стрессом самостоятельно, обращайтесь к психологам и психотерапевтам.

Не забывайте про саморазвитие

Старайтесь постоянно узнавать новое, общаться с интересными вам людьми — все это вклад в здоровое долголетие, приводит слова эксперта KP. RU.

Высыпайтесь

"Сон — лучший "очиститель" мозга от накапливающегося молекулярного мусора", — уверен профессор Франчески.

Ночной отдых доказанно помогает предотвращать болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Уточнения

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Военные новости
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области Аудио 
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Наука и техника
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли Аудио 
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Ким Чен Ын едет в Китай, на кону — новый мировой военный альянс
Капсула времени принцессы Дианы: вот что скрывалось в послании из 90-х годов
Чистый мёд может исчезнуть с полок магазинов совсем скоро
Сутулость ворует годы: одно движение возвращает спине силу
Найден простой способ взбодриться без кофе: эти продукты точно найдутся у вас в холодильнике
Башкирия попрощается с иностранными вывесками: регион встал на защиту всего русского
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Новая схема мошенничества по телефону: как не лишиться всего из-за одного звонка?
Клещ превращает ужин в яд: редкая аллергия на мясо вышла из тени
Словакия вздохнула с облегчением: нефть по Дружбе снова идёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.