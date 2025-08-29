Пересадка, которая закончилась войной внутри тела: урок, с которого начнётся новая трансплантология

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В китайском Гуанчжоу хирурги впервые в мире решились на эксперимент, который ещё недавно казался фантастикой. Пациенту с диагнозом "мозговая смерть" пересадили лёгкое, выращенное у генно-модифицированной свиньи. Целью операции было не спасение жизни, а проверка того, насколько человеческий организм способен принять подобный орган.

Врачи проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врачи проводят хирургическую операцию

Первый шаг к будущему трансплантологии

Лёгких доноров сегодня катастрофически не хватает. Сотни тысяч людей во всём мире умирают, так и не дождавшись пересадки. Поэтому учёные ищут альтернативные пути — одним из таких направлений стала ксенотрансплантация, то есть пересадка органов от животных человеку. Для эксперимента в Китае использовали свинью с отредактированным методом CRISPR геномом, что должно было снизить риск отторжения.

Хирурги пересадили одно лёгкое, оставив второе, человеческое. Это решение сделало невозможной полную оценку жизнеспособности пациента, однако позволило проследить за реакцией иммунной системы.

Как организм отреагировал на пересадку

Сразу после операции больному назначили курс иммуносупрессивных препаратов. Первые часы казалось, что организм принимает новый орган. Но уже через сутки начался процесс отторжения: иммунная система вырабатывала клетки, направленные на атаку лёгкого свиньи.

Состояние пациента стремительно ухудшалось. На девятый день семья приняла решение остановить эксперимент. Несмотря на такой исход, исследователи считают, что полученные данные имеют огромное значение для будущих разработок.

Почему это важно

Ранее в медицине уже фиксировались случаи удачных пересадок свиных почек, сердца и даже печени. Однако лёгкие — один из самых сложных органов для трансплантации, так как они напрямую контактируют с воздухом и уязвимы для инфекций и воспалений.

"Это только начало пути, но без таких шагов прогресса не будет", — подчеркнул профессор Чэнь Цзинъюй, известный китайский трансплантолог.

По словам эксперта, дальнейшие эксперименты помогут учёным понять, какие именно генные модификации и схемы терапии способны минимизировать риск отторжения.

Перспективы ксенотрансплантации

Медики уверены, что в будущем органы животных смогут частично закрыть проблему донорского дефицита. Современные методы редактирования ДНК позволяют делать свиней более "совместимыми" с человеком, снижая вероятность иммунной атаки.

Сегодня ксенотрансплантация воспринимается как научный эксперимент, но уже завтра она может стать реальной клинической практикой. Специалисты называют такие операции "тренировкой будущего", ведь именно они помогут создать безопасные и долговечные методики пересадки.

Уточнения

Трансплантоло́гия — раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (в частности, почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
