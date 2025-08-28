Жизнь россиянина в коме висела на волоске из-за страховки в Турции: один документ изменил всё

История 57-летнего жителя Новосибирска Алексея М., оказавшегося в искусственной коме в Турции после разрыва аневризмы, получила продолжение. Сначала его семья столкнулась с отказом страховой компании "Росгосстрах" оплатить лечение в полном объёме. Однако теперь страховщик изменил позицию и согласился покрыть расходы в пределах полной страховой суммы.

Почему возник отказ

Изначально компания классифицировала разрыв аневризмы как обострение хронического заболевания. В таких случаях по правилам полиса оплата ограничивается лишь частью страховой суммы. К тому же обращение от родственников поступило уже после проведённой операции, когда действие полиса другой страховой подходило к концу. Именно поэтому помощь обещали только в урезанном объёме, сообщает Om1 Новосибирск.

Решение об изменении позиции

После того как турецкие врачи передали дополнительные медицинские документы и стало ясно, что пациент нетранспортабелен, "Росгосстрах" пересмотрел ситуацию.

"После получения ответа от турецких врачей и с учётом того, что ранее согласованной суммы недостаточно, а пациент пока нетранспортабелен, наша компания приняла решение оплачивать медицинскую помощь в пределах полной страховой суммы по полису. Рассчитываем, что турецкие медики сделают всё от них зависящее, чтобы пациент пошёл на поправку", — сообщила пресс-служба "Росгосстраха".

Состояние пациента

Мужчина уже месяц находится в искусственной коме. Турецкие врачи пока не рискуют выводить его из этого состояния, считая, что пробуждение может представлять угрозу для жизни. При этом продолжается дорогостоящее лечение, включающее процедуры по поддержанию жизненных функций и регулярную томографию мозга.

История показывает, насколько непросто бывает добиться выполнения страховых обязательств за границей, и как важны детали в формулировках медицинских диагнозов и условий полиса.

Уточнения

Ко́ма (от др.-греч. κῶμα "глубокий сон") — жизнеугрожающее состояние между жизнью и смертью, характеризующееся резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения, нарушением глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной регуляции.

