Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фаршированные баклажаны — ужин, который не забудется
Индийская рупия достигла дна: сможет ли экономика выдержать давление США
Драная попса и сытый попрошайка: Садальский резко высказался о Баскове
Первые заморозки превращают грядку в лотерею: что собрать в первую очередь, чтобы не остаться без урожая
Неожиданный образ: Селена Гомес удивила фанатов нарядом на девичнике
Получите стальной пресс одним упражнением: 12 повторений этого движения станут базовым минимумом
Сакские клинки всплыли из земли спустя 2700 лет — они подтверждают непрерывность культурных связей
Алла Пугачёва обвиняет Максима Галкина* в отъезде из России: детали
Тайпан убивает сотню мужчин, но спасает тысячи жизней: змеиный парадокс Австралии

Утро с тарелкой каши или с омлетом: какой вариант признан идеальным завтраком

2:10
Здоровье

Вопрос о том, какой завтрак полезнее — овсянка или яйца, давно обсуждается в научных кругах. Недавние исследования помогли прояснить преимущества обоих вариантов.

Завтрак в уютной кухне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Завтрак в уютной кухне

Яйца: сытость и энергия для мышц

Эксперимент Университета Миссури показал, что яичный белок снижает уровень грелина (гормона голода) почти на 50 % эффективнее овсянки. Это помогает дольше сохранять сытость и снижает потребность в перекусах до обеда.

  • Холин: одно яйцо покрывает около 30 % дневной нормы вещества, важного для синтеза ацетилхолина — нейромедиатора, влияющего на память и когнитивные функции (The FASEB Journal).

  • Лейцин: аминокислота, стимулирующая синтез мышечных волокон. Особенно полезна спортсменам, которым яйца рекомендуют после утренних тренировок (Nutrition).

  • Гликемический эффект: у людей с инсулинорезистентностью яйца снижают постпрандиальную гликемию на 20 % (Diabetes Care).

Овсянка: клетчатка и защита сосудов

Овсянка содержит бета-глюканы, которые в кишечнике образуют гель, замедляющий всасывание глюкозы. Этот механизм одобрен Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов как эффективный способ контроля уровня сахара в крови.

  • Авенантрамид: уникальный антиоксидант овса, снижающий воспаление артерий и защищающий от атеросклероза (Tufts University).

  • Сочетание с ягодами: овсянка с черникой повышает уровень адипонектина, улучшая чувствительность к инсулину (Journal of Agricultural and Food Chemistry).

  • Пищеварение: мягкая клетчатка овсянки подходит при синдроме раздражённого кишечника.

Баланс и рекомендации

Диетологи советуют не выбирать что-то одно, а чередовать:

  • яйца — примерно 3 раза в неделю;

  • овсянку — 4 раза в неделю.

Американская ассоциация диетологов подчёркивает, что разнообразие завтраков важно для здоровья кишечного микробиома и общего обмена веществ.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Лимон в чашке — друг или враг? Что на самом деле происходит с витаминами в горячем чае
Масложор питается привычками, которые превращают щуп в мерную линейку: шесть шагов, которые возвращают норму расхода
Кажется логичным — а приводит к ЧП: 5 систем, которые не стоит трогать даже уезжая в долгий отпуск
Вашингтонский капкан: экспорт Бразилии зажат высокими тарифами
Сыворотка, компресс, слабительное — это масло из бабушкиной аптечки умеет всё
Даже горячая вода — роскошь: блогерша сравнила жизнь в Америке и России
Вкус лета или катастрофа: стоит ли добавлять это в любимое пиво
Тренируетесь, но жир не уходит? Вот как перехитрить свой организм
Запах, который не чувствует человек, но боится тля: растение-невидимка для защиты участка
Ледник отступил и открыл кладбище китов: Арктика раскрывает забытые катастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.