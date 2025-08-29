Лимон в чашке — друг или враг? Что на самом деле происходит с витаминами в горячем чае

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Чай с лимоном традиционно считается полезным напитком. Однако вокруг его пользы ходит множество мифов: одни уверены, что лимонная кислота усиливает действие чая, другие — что витамин С полностью разрушается в кипятке.

Витамин С и высокая температура

Главная ценность лимона — аскорбиновая кислота (витамин С), известная своими антиоксидантными свойствами. Считается, что кипяток полностью уничтожает витамин, но это не так. Основные потери происходят не от температуры как таковой, а из-за контакта с кислородом и взаимодействия с другими соединениями.

Чтобы сохранить больше витамина С, рекомендуется добавлять лимон не в кипящий чай, а в слегка остывший напиток — через 2–3 минуты после заваривания.

Роль лимонной кислоты

Лимонная кислота изменяет химическую среду чая, делая её более кислой. Это важный момент, потому что:

  • кислая среда стабилизирует молекулы катехинов (полезных антиоксидантов чая), замедляя их разрушение;

  • витамин С косвенно защищает чайные антиоксиданты, усиливая общий эффект.

Таким образом, лимон помогает сохранить часть пользы чая, а не разрушает её.

Возможные минусы

В чае, особенно чёрном, содержатся танины. Эти вещества могут связываться с витамином С и снижать его биодоступность. Однако в практических условиях этот эффект невелик и не перекрывает пользы напитка.

Дополнительные преимущества

Помимо витамина С, лимон богат биофлавоноидами. В сочетании с полифенолами чая они усиливают антиоксидантное действие, помогая организму бороться со свободными радикалами.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
