Анальгетики вместо диагностики: эта привычка превращает болезнь в бомбу замедленного действия

Казалось бы простые симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах, однако многие часто их игнорируют, что затрудняет лечение и может привести к тяжелым последствиям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Фото: https://www.freepik.com Таблетка от боли

"Простые симптомы — заложенность носа, сухость глаз, пелена перед глазами, головные боли — часто игнорируют, принимая анальгетики вместо обследования", — пояснила врач.

Она отметила, что еще одним серьезным сигналом может быть слабость суставов. Люди часто списывают ее на усталость, хотя причин может быть гораздо больше. Также врач обратила внимание на головокружение, которое является серьезным признаком болезней, но многие на него не обращают внимания. Часто пациенты приходят уже в критическом состоянии, когда приходится вызывать скорую помощь.

"Если есть кровотечение или болевой синдром, не нужно необдуманно пить нестероидные препараты, а все-таки надо обратиться к врачу. Болевой синдром говорит о том, что вся система сигнализирует о неисправности организма. Если мы принимаем какой-то нестероидный препарат, нам становится легче, и мы долго пытаемся лечиться самостоятельно. Это недопустимо, потому что чем раньше начинаем лечиться, тем быстрее наступает эффект выздоровления. А если запускать болезни, восстановление организма идет очень долго", — подчеркнула она.

По словам эксперта, человеческий организм восстанавливается, но своевременное обращение к врачу и правильная терапия ускоряют процесс.

"Иммунная система нашего организма восстанавливается самостоятельно. Если своевременно ее "ремонтировать", то есть обращаться к врачу и правильно принимать терапию. О ней все говорят, но мало кто понимает, что это наша основная защита против вирусов, бактерий и воспалений внутри организма", — заключила врач.