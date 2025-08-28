Секретный ингредиент: именно эта добавка формирует зависимость от фастфуда

Частое употребление фастфуда приводит к набору лишнего веса и росту риска раковых заболеваний. Об этом Pravda.Ru рассказала врач диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова, подчеркивая, что содержащийся в этих продуктах глутамат натрия может формировать зависимость от еды быстрого приготвления.

Тяжёлая еда

Белоусова напомнила, что изначально фастфуд был предназначен для рабочих тяжелого физического труда, которым за короткий обеденный перерыв требовалась очень калорийная пища. Сегодня же большинство людей, потребляющих такие продукты, не имеют столь высокой физической нагрузки, и основной риск заключается в переедании и наборе веса.

"Если человек не занимается тяжелым физическим трудом, для кого было создано это меню, то он элементарно перебирает по калориям. Если он их не тратит, это неизбежно приведет к набору избыточной массы тела", — подчеркнула Белоусова.

По ее словам, в фастфуде опасность несет не только калорийность, но и использование масла во фритюре, которое многократно перегревается. Это приводит к образованию трансизомеров полиненасыщенных жирных кислот — трансжиров — признанных канцерогенами.

"Чем чаще мы употребляем фастфуд, тем больше ставим себя под угрозу раковых заболеваний", — заявила Белоусова.

Она также предостерегла от привычки поощрять детей походом в фастфуд, так как это формирует зависимость от глутамата натрия, входящего в состав большинства блюд. Хотя сама добавка относительно безопасна, именно благодаря ей еда кажется вкуснее.

"Основной вред – это высокая калорийность, которая слишком высока для большинства современных людей", — добавила Белоусова.

Эксперт подчеркнула, что для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта такая еда особенно вредна. Даже употребление фастфуда раз в день уже является перебором и может негативно сказаться на здоровье.