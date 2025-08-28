Не игнорируйте этот сигнал: постоянно холодные руки могут говорить о серьезной болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Здоровье

Постоянно холодные руки могут быть как особенностью организма и являться нормой, так и сигнализировать о ряде проблем со здоровьем: анемией, диабетом и болезнью Рейно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт Juvi Clinic, врач-превентолог Виктор Лишин.

Перчатки
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Перчатки

Эксперт подчеркнул, что часто холодные руки являются вариантом нормы: особенно, по его словам, это свойственно людям с астеничной конституцией тела. Кроме того, холодные руки встречаются у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, уточнил специалист.

Говоря о заболеваниях, врач заметил, что подобное состояние может быть связано с анемией — низким уровнем гемоглобином в крови. 

"Это может быть дефицит железа, либо это может быть дефицит витаминов В12. Также можно подумать про диабет, потому что сосуды у диабетиков плохие, и сосудистая стенка страдает при высоком уровне глюкозы, как раз слабая сосудистая стенка. Это называется макроангиопатия — повреждение сосудистой стенки при диабете. И вот это тоже может быть. Это так же какие-то нарушения работы сердца, заболевания сердца, естественно, гипертония. И все вот люди, у которых там сосудистые какие-то проблемы, ишемическая болезнь сердца, может быть, уже даже был в анамнезе там инфаркт", — добавил специалист.

Он также рассказал о скорее нетипичном заболевании, которое может объяснять постоянно холодные руки.

"Есть такой синдром Рейно. Это сосудистое заболевание рук, патологическое сужение мелких сосудов пальцев рук, иногда даже ног. И при воздействии холода, стресса, могут быть побледнения, покраснения, анемения", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Внимание стоит обратить и на состояние эндокринной системы, уточнил Лишин.

"Диабет тоже может быть. Ну, потому что это щитовидная железа, гормоны. Они связаны с нашей нервной системой, с сосудами, в том числе с пульсом, и заболевания щитовидной железы связаны с сосудистой системой в плане нашего пульса и тоже могут быть из-за этого холодные руки. Если вдруг человек ощущает, что у него какое-то время мерзнут руки, они холодные, то игнорировать это не стоит", — резюмировал эксперт. 

