9 шагов к пропасти: как понять, что вы теряете вкус к жизни

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Иногда человек начинает жить на автомате, выполняя привычные действия, но теряя ощущение полноты жизни. Это состояние может проявляться по-разному, но есть несколько характерных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что человек утратил интерес к жизни и находится на грани эмоционального истощения.

Депрессия
Фото: Designed by Freepik
Депрессия
  1. Уход за собой становится рутиной. Человек продолжает выполнять базовые гигиенические процедуры, такие как душ, чистка зубов и одевание в чистую одежду. Однако он перестаёт уделять внимание деталям, которые раньше делали его образ более ухоженным. Например, откладывает поход к парикмахеру, забывает о регулярном уходе за кожей или откладывает покупку новой одежды. В результате его внешний вид становится неопрятным, хотя он сам этого не замечает, отмечает vegoutmag.com.
  2. Планы на будущее становятся неопределёнными. Человек теряет способность планировать свою жизнь на будущее. Он не может ответить на вопросы о том, что будет делать летом или на что потратит деньги в следующем месяце. Его ответы становятся неопределёнными, он говорит "посмотрим" или "может быть". Это связано с тем, что он перестаёт верить в свои силы и не видит смысла строить планы.
  3. Дом превращается в склад ненужных вещей. Человек перестаёт использовать свои увлечения и хобби, которые раньше приносили ему радость. Например, гитара, которую он раньше брал в руки, теперь стоит в углу без дела. Книги, которые он раньше читал с удовольствием, пылятся на полках. Всё это напоминает ему о том, что он хотел стать другим, но теперь эти вещи вызывают у него только чувство вины.
  4. Ответы на вопрос "Как дела?" становятся шаблонными. Человек перестаёт давать искренние ответы на вопрос "Как дела?". Он использует одни и те же фразы, такие как "отлично", "не могу жаловаться" или "живу мечтой". Эти ответы не отражают его истинного состояния, но он считает, что так будет проще для окружающих. В результате друзья чувствуют стену, но не знают, как её преодолеть.
  5. Повторяющиеся действия. Человек начинает повторять одни и те же действия, такие как слушать один и тот же плейлист, заказывать один и тот же ужин на вынос или смотреть одни и те же сериалы. Новые впечатления кажутся ему сложными, поэтому он предпочитает избегать их. Это связано с тем, что выбор требует усилий, а он уже устал от этого.
  6. Постоянная занятость без результатов. Человек может быть постоянно занят, выполняя различные дела и поручения. Однако его жизнь остаётся пустой, потому что эти дела не приносят ему удовлетворения. Он может называть это продуктивностью, но на самом деле это просто способ уйти от проблем.
  7. Формальные отношения. Человек продолжает общаться с друзьями и близкими, но его отношения становятся формальными. Он появляется на встречах, говорит правильные слова и смеётся в нужные моменты, но на самом деле он не здесь. Его друзья чувствуют странную отстранённость, хотя он рядом.
  8. Потеря интереса к тому, что дорого. Человек перестаёт защищать то, что ему дорого. Он может соглашаться с критикой в адрес своих любимых вещей, таких как музыка или хобби. Это связано с тем, что защита требует веры в их важность, а он уже утратил эту веру.
  9. Постоянная усталость, но невозможность отдохнуть. Человек может спать восемь часов в сутки, но просыпаться уставшим. Он может отдыхать, но не чувствовать восстановления. Это связано с глубокой эмоциональной усталостью от бессмысленных действий.

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
