9 фраз-масок: как распознать скрытого манипулятора и не попасть в его сети

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Иногда люди используют слова не для общения, а для контроля над другими. Они могут быть ласковыми и заботливыми, но за этими фразами скрываются приёмы, которые заставляют вас поступать так, как им нужно.

Честный разговор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Честный разговор

Вот несколько примеров таких манипуляций и способы их распознать.

  1. "Я так за тебя переживаю". Эта фраза кажется проявлением заботы, но на самом деле она используется для контроля. Манипулятор хочет, чтобы вы делали то, что он говорит, потому что "беспокоится" о вас. Если вы попытаетесь возразить, он скажет, что это расстраивает его. В итоге вы стараетесь угодить ему, даже если это противоречит вашим желаниям, отмечает vegoutmag.com.
  2. "Ты для меня слишком хорош". Эти слова вызывают чувство вины, если вы попытаетесь выразить недовольство. Манипулятор утверждает, что вы лучше него, поэтому он может вести себя так, как ему хочется. В результате вы начинаете делать всё, чтобы угодить ему, даже если он поступает неправильно.
  3. "Никто не понимает тебя лучше, чем я". Эта фраза создаёт впечатление, что только манипулятор способен вас понять. Он делает так, чтобы вы почувствовали себя изолированным от других людей. Это может привести к зависимости от него и ощущению одиночества.
  4. "Я никогда не испытывал таких чувств ни к кому". Эта фраза заставляет вас чувствовать себя избранным. Манипулятор внушает, что ваши отношения особенные и важные. Это может вызвать у вас чувство ответственности за его счастье.
  5. "Я просто хочу тебя защитить". Манипулятор представляется как герой, а вас — как беспомощного человека. Он говорит, что заботится о вашей безопасности, но на самом деле ограничивает вашу свободу. В результате вы начинаете думать, что не можете справиться без его помощи.
  6. "Ты слишком чувствителен". Эта фраза заставляет вас сомневаться в себе. Манипулятор использует её, чтобы вы перестали жаловаться, и вы начинаете думать, что проблема в вас, а не в его поведении.
  7. "Я хочу, чтобы мы всегда были счастливы". Манипулятор не решает проблемы, а делает вид, что заботится о вашем счастье. Он не даёт вам возможности обсудить трудности, и вы чувствуете себя виноватым, если пытаетесь говорить о них.
  8. "Я столько для тебя сделал". Эта фраза заставляет вас чувствовать себя обязанным. Манипулятор напоминает о прошлых поступках, чтобы вызвать у вас чувство вины и заставить делать то, что он хочет.
  9. "Если бы ты действительно меня любил". Манипулятор использует эту фразу, чтобы заставить вас пожертвовать своими интересами. Он утверждает, что настоящая любовь требует полного подчинения его желаниям.

Как распознать манипуляции

Манипуляторы могут быть очень убедительными, но их цель — не забота о вас, а контроль. Если после разговора с человеком вы чувствуете себя плохо, это может быть признаком манипуляции. Настоящая любовь не требует жертв, и если кто-то заставляет вас идти против своих желаний, это может быть не любовь, а попытка управлять вами.

Помните, что вы заслуживаете уважения и заботы. Если кто-то пытается вас контролировать, не бойтесь отстаивать свои границы и говорить о своих чувствах.

Уточнения

Психологи́ческая манипуля́ция — тип социального воздействия (или социально-психологический феномен), представляющий собой деятельность с целью изменить восприятие (или поведение) других людей при помощи скрытой, обманной, насильственной тактики в интересах манипулятора, можно привести аналогию с понятием психологическое мошенничество.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
