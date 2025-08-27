Смертельный сувенир из отпуска: туристы привозят домой экзотические болезни, не подозревая об этом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каждый новый вирус вызывает у людей тревогу — и не зря. На фоне воспоминаний о COVID-19 мир настороженно следит за чикунгуньей, хотя этот вирус далеко не так опасен. Почему он появился снова и какие угрозы ждут нас впереди рассказала эксперт по инфекционным заболеваниям Светлана Звонцова.

Комар Aedes aegypti
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комар Aedes aegypti

Чикунгунья: стоит ли бояться?

Чикунгунья была открыта ещё в 1952 году в Танзании. Название переводится как "согнуться" — настолько сильные боли в суставах испытывают заболевшие. В отличие от коронавируса, вирус передаётся только через укусы комаров, а не от человека к человеку.

В России риск его распространения минимален из-за климата. Болезнь редко заканчивается смертью (менее 0,1%), но сопровождается высокой температурой и длительными болями в суставах.

Почему большинство вирусов "из Китая"

Высокая плотность населения, тесное соседство людей и животных, а также "живые" рынки создают идеальные условия для передачи инфекций. Добавим к этому огромное биоразнообразие — и получаем постоянный поток новых патогенов.

При этом Россия тоже внесла свой вклад: клещевой энцефалит, омская геморрагическая лихорадка, хантавирусы. Некоторые из них куда опаснее — например, Крымская-Конго геморрагическая лихорадка с летальностью до 30%.

Новые болезни и климатические изменения

За последние десятилетия климатические зоны сдвинулись на сотни километров к северу. В результате клещи и комары обживают новые регионы, куда раньше не проникали. Туризм и миграция также способствуют завозу экзотических инфекций.

К экзотическим угрозам относят:

  • арбовирусы (вирус долины Рифт, новые клещевые инфекции);

  • птичий вирус Усуту, уже найденный в Европе;

  • новые варианты гриппа и коронавирусов;

  • завозные болезни вроде лихорадки Марбург или Ласса.

Иммунитет и его пределы

Даже крепкое здоровье не всегда спасает. Эбола, менингококк или сибирская язва поражают и сильных людей. Некоторые вирусы обманывают иммунную систему: ВИЧ постоянно меняется, герпес "прячется", а корь вызывает "иммунную амнезию".

Поэтому ключ к защите — это не только образ жизни и питание, но и вакцинация.

Роль инфекций в других болезнях

Современная медицина всё чаще связывает хронические заболевания с инфекциями. Helicobacter pylori — с язвой, вирус папилломы человека — с раком шейки матки, вирус гепатита B — с раком печени. Даже болезнь Альцгеймера, по одной из гипотез, может иметь инфекционную природу, сообщает tmn.aif.ru.

Побеждены ли инфекции?

Натуральная оспа действительно ликвидирована, полиомиелит почти исчез. Но туберкулёз, ВИЧ и малярия остаются глобальными проблемами. Появляются и новые болезни, а снижение вакцинации возвращает старые угрозы: корь, дифтерию.

Могут ли вирусы уничтожить человечество?

Теоретически да, но вероятность крайне мала. Человечество слишком разнообразно, а медицина научилась быстро реагировать. Кроме того, эволюция работает так, что вирусам выгоднее быть менее смертельными, но более заразными.

Вывод: новые вирусы будут появляться и дальше, но человечество имеет все шансы справиться — при условии, что мы не будем забывать про науку, профилактику и вакцинацию.

Уточнения

Арбовирусы (от англ. arthropod-borne viruses) — группа вирусов, переносчиками которых являются членистоногие.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
