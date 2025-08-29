Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дагестан на пороховой бочке: взрыв на АЗС стал тревожным сигналом
Путин ликвидирует слабые звенья: Кремль усиливает хватку на Западе
Что может превратить обычное путешествие в Канаду в настоящее приключение
Армия в плюсе, бюджет в порядке: Белоусов сотворил невозможное
Страна восходящих боевиков: Украина теряет легионы колумбийских наемников
Москва ждала этого момента: США на пороге серьёзного разговора
Анкара ударила по Тель-Авиву: небо в обмен на мир
Трамп нашёл врага №1: он показал зубы администрации Трампа
Цифровой контроль: Россия завершила создание системы воинского учета

Тревожные звоночки, которые женщины игнорируют годами: о чём на самом деле говорит менструальная боль

4:40
Здоровье

По данным разных исследований, от 50 до 90% женщин сталкиваются с болью во время менструации. Для каждой десятой эта боль настолько сильная, что способна нарушить привычный ритм жизни: приходится отменять планы, брать больничные или просто проводить день в постели. Но где проходит граница между "естественным" дискомфортом и состоянием, которое требует медицинской помощи?

Боль внизу живота у девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль внизу живота у девушки

Что такое дисменорея

Медицинский термин для болей во время месячных — дисменорея. Она бывает:

  • Первичной — когда боли возникают сами по себе и не связаны с другими заболеваниями.
  • Вторичной — когда причиной становится конкретная гинекологическая патология (например, эндометриоз, миома матки или аденомиоз).

У подростков дисменорея встречается особенно часто: в первый год менструаций до 93% девушек жалуются на выраженный дискомфорт. С возрастом симптомы могут ослабнуть, а иногда исчезают после родов.

Почему возникает боль

Главная причина боли — сокращения мышечного слоя матки, которые помогают вывести эндометрий. Эти процессы регулируются простагландинами — биологически активными веществами. Когда их вырабатывается слишком много, сокращения становятся чрезмерно сильными, сосуды сжимаются, нарушается кровоток, и в ответ появляется боль.

При вторичной дисменорее механизм сложнее

  • Эндометриоз: клетки эндометрия разрастаются за пределами матки, реагируют на гормоны и кровоточат, вызывая воспаление и боль.
  • Миома: крупные узлы могут усиливать спазмы и провоцировать сильное кровотечение.
  • Аденомиоз: эндометрий прорастает в мышечную стенку матки, из-за чего матка становится более чувствительной.
  • Анатомические особенности: строение матки и труб также влияет на интенсивность боли.

Как проявляется

Боль при месячных редко ограничивается только спазмами внизу живота. У многих женщин возникают и дополнительные симптомы:

  • отдающая боль в поясницу;
  • тошнота и даже рвота;
  • диарея или вздутие живота;
  • головокружения и слабость;
  • в тяжёлых случаях — кратковременная потеря сознания.

Когда боль считается нормальной

Тонкая грань здесь заключается в качестве жизни. Если женщина может продолжать свои дела, боль не выбивает её из привычного ритма — это можно считать вариантом нормы. Но если каждый цикл превращается в испытание, терпеть не стоит.

Сигналы для обращения к врачу:

  • боль настолько сильная, что мешает работать или учиться;
  • симптомы резко изменились или усилились по сравнению с предыдущими циклами;
  • кровотечения стали более обильными;
  • обезболивающие перестали помогать.

Какие обследования нужны

Единого стандарта нет — всё зависит от симптомов. Чаще всего врач назначает:

  • УЗИ органов малого таза;
  • анализы на половые инфекции;
  • при необходимости — диагностическую лапароскопию, если найти причину другими методами не удаётся.

Как лечат дисменорею

Обезболивающие

  • Первая линия — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они уменьшают выработку простагландинов и снимают спазм. Часто достаточно начать приём за день-два до начала менструации, чтобы значительно облегчить течение цикла.

Гормональная терапия

  • Если НПВП не помогают, врачи назначают гормональные контрацептивы или внутриматочные системы. Они стабилизируют гормональный фон и уменьшают толщину эндометрия, что снижает уровень боли.

Хирургические методы

  • Применяются редко — только при тяжёлых формах вторичной дисменореи, например при миоме или эндометриозе.

Домашние способы самопомощи

  • Тепло: грелка или ванна расслабляют мышцы и улучшают кровоток.
  • Физическая активность: регулярные тренировки снижают чувствительность к боли.
  • Сон и релаксация: йога и дыхательные практики помогают уменьшить напряжение.

Чего не стоит делать

Многие пытаются облегчить боль при помощи БАДов или "очистительных практик". Однако доказательств их пользы нет. Более того, некоторые процедуры (например, спринцевания) могут быть опасны и повышают риск инфекций.

Главное правило: терпеть боль не нужно. Забота о репродуктивном здоровье напрямую влияет на качество жизни женщины.

Уточнения

Менструа́ция ме́сячные или ре́гулы - часть менструального цикла организма женщин и самок некоторых плацентарных млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США
Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов
Словесный конфликт превратился в стрельбу: Махачкала: разборки из-за взгляда
Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой
Линия фронта в Европе: Россия раскрыла главный план США
За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение
Россия отомстила не только Украине. Российский БЭК ударом по кораблю-разведчику изменил правила игры
Время Х для стройки Минобороны: Белоусов объявил революцию
Седина исчезает как туман: одно средство превращает волосы в сияние
Красный флаг, который игнорируют 90% владельцев: почему погоня за хвостом — отчаянный крик о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.