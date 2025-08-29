Тревожные звоночки, которые женщины игнорируют годами: о чём на самом деле говорит менструальная боль

По данным разных исследований, от 50 до 90% женщин сталкиваются с болью во время менструации. Для каждой десятой эта боль настолько сильная, что способна нарушить привычный ритм жизни: приходится отменять планы, брать больничные или просто проводить день в постели. Но где проходит граница между "естественным" дискомфортом и состоянием, которое требует медицинской помощи?

Что такое дисменорея

Медицинский термин для болей во время месячных — дисменорея. Она бывает:

Первичной — когда боли возникают сами по себе и не связаны с другими заболеваниями.

— когда боли возникают сами по себе и не связаны с другими заболеваниями. Вторичной — когда причиной становится конкретная гинекологическая патология (например, эндометриоз, миома матки или аденомиоз).

У подростков дисменорея встречается особенно часто: в первый год менструаций до 93% девушек жалуются на выраженный дискомфорт. С возрастом симптомы могут ослабнуть, а иногда исчезают после родов.

Почему возникает боль

Главная причина боли — сокращения мышечного слоя матки, которые помогают вывести эндометрий. Эти процессы регулируются простагландинами — биологически активными веществами. Когда их вырабатывается слишком много, сокращения становятся чрезмерно сильными, сосуды сжимаются, нарушается кровоток, и в ответ появляется боль.

При вторичной дисменорее механизм сложнее

Эндометриоз : клетки эндометрия разрастаются за пределами матки, реагируют на гормоны и кровоточат, вызывая воспаление и боль.

: клетки эндометрия разрастаются за пределами матки, реагируют на гормоны и кровоточат, вызывая воспаление и боль. Миома : крупные узлы могут усиливать спазмы и провоцировать сильное кровотечение.

: крупные узлы могут усиливать спазмы и провоцировать сильное кровотечение. Аденомиоз : эндометрий прорастает в мышечную стенку матки, из-за чего матка становится более чувствительной.

: эндометрий прорастает в мышечную стенку матки, из-за чего матка становится более чувствительной. Анатомические особенности: строение матки и труб также влияет на интенсивность боли.

Как проявляется

Боль при месячных редко ограничивается только спазмами внизу живота. У многих женщин возникают и дополнительные симптомы:

отдающая боль в поясницу;

тошнота и даже рвота;

диарея или вздутие живота;

головокружения и слабость;

в тяжёлых случаях — кратковременная потеря сознания.

Когда боль считается нормальной

Тонкая грань здесь заключается в качестве жизни. Если женщина может продолжать свои дела, боль не выбивает её из привычного ритма — это можно считать вариантом нормы. Но если каждый цикл превращается в испытание, терпеть не стоит.

Сигналы для обращения к врачу:

боль настолько сильная, что мешает работать или учиться;

симптомы резко изменились или усилились по сравнению с предыдущими циклами;

кровотечения стали более обильными;

обезболивающие перестали помогать.

Какие обследования нужны

Единого стандарта нет — всё зависит от симптомов. Чаще всего врач назначает:

УЗИ органов малого таза;

анализы на половые инфекции;

при необходимости — диагностическую лапароскопию, если найти причину другими методами не удаётся.

Как лечат дисменорею

Обезболивающие

Первая линия — нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они уменьшают выработку простагландинов и снимают спазм. Часто достаточно начать приём за день-два до начала менструации, чтобы значительно облегчить течение цикла.

Гормональная терапия

Если НПВП не помогают, врачи назначают гормональные контрацептивы или внутриматочные системы. Они стабилизируют гормональный фон и уменьшают толщину эндометрия, что снижает уровень боли.

Хирургические методы

Применяются редко — только при тяжёлых формах вторичной дисменореи, например при миоме или эндометриозе.

Домашние способы самопомощи

Тепло : грелка или ванна расслабляют мышцы и улучшают кровоток.

: грелка или ванна расслабляют мышцы и улучшают кровоток. Физическая активность : регулярные тренировки снижают чувствительность к боли.

: регулярные тренировки снижают чувствительность к боли. Сон и релаксация: йога и дыхательные практики помогают уменьшить напряжение.

Чего не стоит делать

Многие пытаются облегчить боль при помощи БАДов или "очистительных практик". Однако доказательств их пользы нет. Более того, некоторые процедуры (например, спринцевания) могут быть опасны и повышают риск инфекций.

Главное правило: терпеть боль не нужно. Забота о репродуктивном здоровье напрямую влияет на качество жизни женщины.

Уточнения

