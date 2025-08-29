Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:31
Здоровье

Выпадение волос — одна из самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются мужчины уже к середине жизни. По статистике, к 50 годам более половины мужчин замечают у себя признаки алопеции. Причины этого явления многообразны: наследственность, гормональный фон, хронический стресс и общее состояние организма. Однако недавнее исследование Университета Порту добавило ещё один важный фактор — рацион питания.

Облысение
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Облысение

Как еда влияет на здоровье волос

Учёные провели метаанализ 17 научных работ, в которых участвовало свыше 60 тысяч человек. Результаты показали, что привычка злоупотреблять сладкими газированными напитками и алкоголем напрямую связана с риском облысения. Более того, частое употребление этих продуктов ускоряет процесс поседения, и особенно сильно это проявляется у молодых мужчин.

Причина кроется в том, что сахар стимулирует избыточную выработку кожного сала. Это создаёт благоприятную среду для размножения микробов на коже головы. Постоянное воспаление и раздражение кожи становятся фоном для выпадения волос. Если добавить сюда алкоголь, который снижает усвоение питательных веществ и усугубляет воспалительные процессы, то негативный эффект усиливается вдвойне.

Алкоголь и газировка: двойной удар по фолликулам

Сладкие газированные напитки содержат не только сахар, но и химические добавки, которые могут вызывать микровоспаления в коже головы. Алкоголь же способствует обезвоживанию и нарушает микроциркуляцию в сосудах, питающих волосяные фолликулы. В итоге корни волос получают меньше кислорода и питательных веществ.

Систематическое воздействие этих факторов ведёт к тому, что волосяные фолликулы переходят в фазу "сна" и перестают активно производить новые волосы.

Что помогает волосам расти

Но есть и хорошая новость: учёные выяснили, что определённые продукты питания могут, наоборот, способствовать укреплению волос и замедлять их выпадение.

  • Соевые продукты (тофу, соевое молоко, бобы эдамаме) богаты изофлавонами — веществами, которые действуют как антиоксиданты и снижают воспаление.
  • Крестоцветные овощи (капуста, редька, редис, брокколи) содержат каротиноиды и полифенолы. Они уменьшают образование активных форм кислорода в клетках кожи головы и помогают сохранять здоровье фолликулов.
  • Эти вещества подавляют действие особой сигнальной молекулы — трансформирующего фактора роста β1 (TGF-β1). Именно он отвечает за торможение роста волос. Когда его активность снижается, волосы продолжают расти дольше, а цикл облысения замедляется.

Молодость волос — в тарелке

Таким образом, привычки питания оказываются не менее значимыми, чем наследственность. Газировка и алкоголь ускоряют выпадение и поседение, а овощи и соя дают организму шанс сохранить волосы как можно дольше.

  • Учёные отмечают: речь идёт не о чудесном "лечении" облысения, а о дополнительной поддержке организма. При наследственной предрасположенности полностью остановить алопецию сложно, но можно замедлить её проявление, если рацион будет максимально полезным.

Советы для тех, кто хочет сохранить волосы

  • Сократите сахар: замените сладкую газировку водой, травяным чаем или морсом без сахара.
  • Откажитесь от частого употребления алкоголя: даже небольшие дозы при регулярном приёме нарушают питание фолликулов.
  • Добавьте в рацион овощи и бобовые: крестоцветные культуры и соевые продукты станут хорошим подспорьем для здоровья волос.
  • Следите за микроэлементами: витамины группы B, цинк, железо и витамин D напрямую связаны с ростом волос.
  • Избегайте хронического стресса: он повышает уровень кортизола, который тоже негативно сказывается на волосах.

Если ограничить сладкие напитки и алкоголь, а в рацион добавить овощи и соевые продукты, можно сохранить волосы дольше и снизить риск преждевременного поседения.

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
