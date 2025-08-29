Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы

Выпадение волос — одна из самых распространённых проблем, с которыми сталкиваются мужчины уже к середине жизни. По статистике, к 50 годам более половины мужчин замечают у себя признаки алопеции. Причины этого явления многообразны: наследственность, гормональный фон, хронический стресс и общее состояние организма. Однако недавнее исследование Университета Порту добавило ещё один важный фактор — рацион питания.
Учёные провели метаанализ 17 научных работ, в которых участвовало свыше 60 тысяч человек. Результаты показали, что привычка злоупотреблять сладкими газированными напитками и алкоголем напрямую связана с риском облысения. Более того, частое употребление этих продуктов ускоряет процесс поседения, и особенно сильно это проявляется у молодых мужчин.
Причина кроется в том, что сахар стимулирует избыточную выработку кожного сала. Это создаёт благоприятную среду для размножения микробов на коже головы. Постоянное воспаление и раздражение кожи становятся фоном для выпадения волос. Если добавить сюда алкоголь, который снижает усвоение питательных веществ и усугубляет воспалительные процессы, то негативный эффект усиливается вдвойне.
Сладкие газированные напитки содержат не только сахар, но и химические добавки, которые могут вызывать микровоспаления в коже головы. Алкоголь же способствует обезвоживанию и нарушает микроциркуляцию в сосудах, питающих волосяные фолликулы. В итоге корни волос получают меньше кислорода и питательных веществ.
Систематическое воздействие этих факторов ведёт к тому, что волосяные фолликулы переходят в фазу "сна" и перестают активно производить новые волосы.
Но есть и хорошая новость: учёные выяснили, что определённые продукты питания могут, наоборот, способствовать укреплению волос и замедлять их выпадение.
Таким образом, привычки питания оказываются не менее значимыми, чем наследственность. Газировка и алкоголь ускоряют выпадение и поседение, а овощи и соя дают организму шанс сохранить волосы как можно дольше.
Если ограничить сладкие напитки и алкоголь, а в рацион добавить овощи и соевые продукты, можно сохранить волосы дольше и снизить риск преждевременного поседения.
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
