Обезболивающее, которому доверяют миллионы, оказалось в числе тех, кто подталкивает мир к доантибиотиковой эпохе

Здоровье

Обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола давно стали частью нашей аптечки: мы принимаем их при головной боли, простуде, воспалении и даже в профилактических целях. Они считаются относительно безопасными препаратами при правильном использовании. Однако новое исследование учёных из Университета Южной Австралии ставит под сомнение абсолютную безобидность этих лекарств.

Фото: https://www.freepik.com Таблетка от боли

Скрытая угроза: связь с устойчивостью бактерий

Главный вывод исследования: ибупрофен и парацетамол способны усиливать устойчивость бактерий к антибиотикам. Особенно опасно их сочетание с ципрофлоксацином — антибиотиком, который применяют при инфекциях мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, включая те, что вызваны кишечной палочкой E. coli.

Оказалось, что привычные обезболивающие создают условия, при которых бактерии быстрее мутируют. Это делает их более стойкими к действию антибиотика, снижает эффективность лечения и повышает риск тяжёлых осложнений.

Почему это важно

Резистентность к антибиотикам уже признана Всемирной организацией здравоохранения одной из глобальных угроз человечеству. Каждый год появляются новые "супербактерии", не чувствительные даже к резервным препаратам. Среди них возбудители пневмонии, туберкулёза, гонореи и опасных кишечных инфекций.

Ситуация осложняется тем, что антибиотики назначают всё чаще и нередко — без строгих показаний. Когда бактерия сталкивается с действующим веществом слишком часто, она адаптируется и формирует защитные механизмы. Теперь выясняется, что даже препараты, не относящиеся к антибиотикам, могут косвенно усиливать эту проблему.

Кто в группе риска

Наибольшую опасность комбинация "ибупрофен + антибиотик" или "парацетамол + антибиотик" представляет для людей, которым приходится принимать несколько препаратов одновременно. Это, в первую очередь, пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, где одно лекарство назначают для снятия боли, а другое — для борьбы с инфекцией.

В таких случаях риск неэффективного лечения возрастает, а осложнения могут быть куда более серьёзными.

Возможные последствия

Неэффективность лечения инфекций - антибиотик перестаёт работать в полном объёме.

- антибиотик перестаёт работать в полном объёме. Ускоренное распространение устойчивых штаммов бактерий - возникает угроза для здоровья целых сообществ.

- возникает угроза для здоровья целых сообществ. Возврат к "доантибиотиковой" эпохе - ситуация, при которой даже лёгкая инфекция может стать смертельной, а простые операции будут сопровождаться высоким риском заражения.

Что рекомендуют специалисты

Не заниматься самолечением: даже безрецептурные препараты могут влиять на организм куда глубже, чем кажется.

даже безрецептурные препараты могут влиять на организм куда глубже, чем кажется. Не сочетать лекарства без консультации врача: если у вас назначен антибиотик, уточните у врача или фармацевта, можно ли совмещать его с обезболивающими.

если у вас назначен антибиотик, уточните у врача или фармацевта, можно ли совмещать его с обезболивающими. Минимизировать бесконтрольный приём обезболивающих: их использование оправдано только при реальной необходимости.

их использование оправдано только при реальной необходимости. Следить за глобальными рекомендациями: ВОЗ настоятельно призывает не злоупотреблять антибиотиками и помнить, что их эффективность — это ресурс, который нужно беречь.

Это не значит, что от обезболивающих нужно отказаться полностью. Но подход к их использованию должен быть более осознанным: приём по необходимости, консультация с врачом и осторожность в сочетании с антибиотиками.

Уточнения

Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.

