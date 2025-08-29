Обезболивающее, которому доверяют миллионы, оказалось в числе тех, кто подталкивает мир к доантибиотиковой эпохе

Обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола давно стали частью нашей аптечки: мы принимаем их при головной боли, простуде, воспалении и даже в профилактических целях. Они считаются относительно безопасными препаратами при правильном использовании. Однако новое исследование учёных из Университета Южной Австралии ставит под сомнение абсолютную безобидность этих лекарств.
Главный вывод исследования: ибупрофен и парацетамол способны усиливать устойчивость бактерий к антибиотикам. Особенно опасно их сочетание с ципрофлоксацином — антибиотиком, который применяют при инфекциях мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта, включая те, что вызваны кишечной палочкой E. coli.
Оказалось, что привычные обезболивающие создают условия, при которых бактерии быстрее мутируют. Это делает их более стойкими к действию антибиотика, снижает эффективность лечения и повышает риск тяжёлых осложнений.
Резистентность к антибиотикам уже признана Всемирной организацией здравоохранения одной из глобальных угроз человечеству. Каждый год появляются новые "супербактерии", не чувствительные даже к резервным препаратам. Среди них возбудители пневмонии, туберкулёза, гонореи и опасных кишечных инфекций.
Ситуация осложняется тем, что антибиотики назначают всё чаще и нередко — без строгих показаний. Когда бактерия сталкивается с действующим веществом слишком часто, она адаптируется и формирует защитные механизмы. Теперь выясняется, что даже препараты, не относящиеся к антибиотикам, могут косвенно усиливать эту проблему.
Наибольшую опасность комбинация "ибупрофен + антибиотик" или "парацетамол + антибиотик" представляет для людей, которым приходится принимать несколько препаратов одновременно. Это, в первую очередь, пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, где одно лекарство назначают для снятия боли, а другое — для борьбы с инфекцией.
В таких случаях риск неэффективного лечения возрастает, а осложнения могут быть куда более серьёзными.
Это не значит, что от обезболивающих нужно отказаться полностью. Но подход к их использованию должен быть более осознанным: приём по необходимости, консультация с врачом и осторожность в сочетании с антибиотиками.
Анальге́тик (от др.-греч. ἀν- «без, против» + ἄλγησις «боль»), обезбо́ливающее, болеутоля́ющее — лекарственное средство природного, полусинтетического и синтетического происхождения, предназначенное для снятия болевых ощущений — анальгезии.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.