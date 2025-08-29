Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автосалон превращается в театр: клиент приходит за одной машиной, а уезжает с другой и кредитом
Корни остаются голодными, даже если подкормок хватает: в чём главный враг урожая
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство

Вы привыкли засыпать днём, чтобы восстановить силы? Именно эта привычка становится первым маркером скрытой угрозы

3:44
Здоровье

Ночной сон — жизненно важная часть здоровья человека. Но что насчёт дневного сна, короткой "сиесты" или тихого часа? Одни считают его бесполезной прихотью, другие — секретом продуктивности. На самом деле у дневного сна есть как явные плюсы, так и серьёзные минусы, и они напрямую зависят от возраста, состояния здоровья и правильной организации отдыха.

Дневной сон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дневной сон

Что происходит во время сна

Наш сон состоит из циклов — фазы медленного и быстрого сна сменяют друг друга каждые 90 минут. За ночь организм проходит 4-6 таких циклов, что обеспечивает восстановление сил.

Дневной сон обычно не достигает глубокой стадии — человек лишь успевает войти в поверхностную медленную фазу и пробуждается. Именно поэтому после короткой "дрёмы" мы чувствуем лёгкость, а после более длительного сна — тяжесть и "разбитость".

Польза короткого сна

Улучшение когнитивных функций

  • NASA провело любопытный эксперимент: пилоты, которые спали всего 26 минут во время длительных полётов, показывали более высокую работоспособность и внимание.

Поддержка памяти

  • Современные исследования подтверждают: люди, которые позволяли себе короткий дневной отдых, лучше справлялись с тестами на память и концентрацию.

Польза для тех, кто работает ночью

  • Сотрудники ночных смен — медсёстры, врачи, водители — чаще всего страдают от недосыпа. Национальный институт охраны труда США рекомендует им 30-минутный сон для снижения аварийности и ошибок.

Кофейный сон

  • Интересный приём: выпить чашку эспрессо и лечь спать на 15-20 минут. Пока вы дремлете, кофеин усваивается, а к моменту пробуждения начинает действовать, помогая проснуться бодрее.

Вред и риски

Опасность для пожилых

  • Массачусетский университет выяснил: у молодых людей короткая дрёма улучшает функции мозга, а у пожилых длительные и частые сны днём связаны с более высоким риском когнитивных нарушений и деменции.

Болезни сердца и сосудов

  • Китайские учёные обнаружили, что привычка спать днём больше часа повышает вероятность развития гипертонии и диабета. Объединённый анализ десятков исследований показал: дневной сон более 60 минут увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Усиление бессонницы

  • Для людей с ночной инсомнией дневной сон — враг. Он сбивает режим, мешает накоплению "сонливости" к ночи и запускает порочный круг: бессонная ночь → дневной сон → снова бессонная ночь.

Правильные правила дневного сна

Чтобы "сиеста" действительно принесла пользу, нужно соблюдать три простых правила:

  • Длительность: 15-20 минут — идеальное время, при котором мозг не уходит в глубокую фазу. Если хочется дольше — лучше полноценный цикл на 60-90 минут, но не промежуточные 40-50.
  • Время: до 14:00. Поздний сон мешает уснуть ночью.
  • Запланированность: сон должен быть частью режима, а не "падением" от усталости. Если человек засыпает внезапно днём — это уже повод проверить здоровье.

Формула идеальной дрёмы проста: спите 15-20 минут до середины дня, организуйте комфортные условия и не злоупотребляйте. В этом случае дневной сон станет вашим союзником в борьбе с усталостью и инструментом для повышения продуктивности.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство
Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком
Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.