Вы привыкли засыпать днём, чтобы восстановить силы? Именно эта привычка становится первым маркером скрытой угрозы

Ночной сон — жизненно важная часть здоровья человека. Но что насчёт дневного сна, короткой "сиесты" или тихого часа? Одни считают его бесполезной прихотью, другие — секретом продуктивности. На самом деле у дневного сна есть как явные плюсы, так и серьёзные минусы, и они напрямую зависят от возраста, состояния здоровья и правильной организации отдыха.

Что происходит во время сна

Наш сон состоит из циклов — фазы медленного и быстрого сна сменяют друг друга каждые 90 минут. За ночь организм проходит 4-6 таких циклов, что обеспечивает восстановление сил.

Дневной сон обычно не достигает глубокой стадии — человек лишь успевает войти в поверхностную медленную фазу и пробуждается. Именно поэтому после короткой "дрёмы" мы чувствуем лёгкость, а после более длительного сна — тяжесть и "разбитость".

Польза короткого сна

Улучшение когнитивных функций

NASA провело любопытный эксперимент: пилоты, которые спали всего 26 минут во время длительных полётов, показывали более высокую работоспособность и внимание.

Поддержка памяти

Современные исследования подтверждают: люди, которые позволяли себе короткий дневной отдых, лучше справлялись с тестами на память и концентрацию.

Польза для тех, кто работает ночью

Сотрудники ночных смен — медсёстры, врачи, водители — чаще всего страдают от недосыпа. Национальный институт охраны труда США рекомендует им 30-минутный сон для снижения аварийности и ошибок.

Кофейный сон

Интересный приём: выпить чашку эспрессо и лечь спать на 15-20 минут. Пока вы дремлете, кофеин усваивается, а к моменту пробуждения начинает действовать, помогая проснуться бодрее.

Вред и риски

Опасность для пожилых

Массачусетский университет выяснил: у молодых людей короткая дрёма улучшает функции мозга, а у пожилых длительные и частые сны днём связаны с более высоким риском когнитивных нарушений и деменции.

Болезни сердца и сосудов

Китайские учёные обнаружили, что привычка спать днём больше часа повышает вероятность развития гипертонии и диабета. Объединённый анализ десятков исследований показал: дневной сон более 60 минут увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Усиление бессонницы

Для людей с ночной инсомнией дневной сон — враг. Он сбивает режим, мешает накоплению "сонливости" к ночи и запускает порочный круг: бессонная ночь → дневной сон → снова бессонная ночь.

Правильные правила дневного сна

Чтобы "сиеста" действительно принесла пользу, нужно соблюдать три простых правила:

Длительность : 15-20 минут — идеальное время, при котором мозг не уходит в глубокую фазу. Если хочется дольше — лучше полноценный цикл на 60-90 минут, но не промежуточные 40-50.

: 15-20 минут — идеальное время, при котором мозг не уходит в глубокую фазу. Если хочется дольше — лучше полноценный цикл на 60-90 минут, но не промежуточные 40-50. Время : до 14:00. Поздний сон мешает уснуть ночью.

: до 14:00. Поздний сон мешает уснуть ночью. Запланированность: сон должен быть частью режима, а не "падением" от усталости. Если человек засыпает внезапно днём — это уже повод проверить здоровье.

Формула идеальной дрёмы проста: спите 15-20 минут до середины дня, организуйте комфортные условия и не злоупотребляйте. В этом случае дневной сон станет вашим союзником в борьбе с усталостью и инструментом для повышения продуктивности.

