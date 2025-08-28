Новый штамм — старые проблемы: коронавирус снова заставил вспомнить первые годы пандемии

Новый вариант коронавируса под названием "стратус" был зафиксирован в России, при этом больше всего случаев отмечено в столице. Несмотря на то, что болезнь не распространяется массово, врачи советуют обращать внимание на некоторые признаки, которые могут указывать именно на этот штамм.

Необычный симптом или забытый старый

Одной из особенностей "стратуса" называют осиплость или потерю голоса. Однако специалисты подчеркивают: ничего принципиально нового в этом проявлении нет.

"Наверное, уже по прошествии пяти лет после начала новой коронавирусной инфекции стали забываться симптомы, которые были тогда", — сказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, осиплость встречалась и в первые годы пандемии, поэтому её нельзя считать уникальным признаком нового штамма.

Кто в группе риска

По наблюдениям врачей, потеря голоса чаще проявляется у людей, которые уже имеют хронические или периодические проблемы с горлом.

"Осиплость голоса чаще возникает у тех пациентов, у которых бывают ангины, фарингиты и воспалительные процессы в ротоглотке", — отметил Андрей Осипов.

Таким образом, особое внимание к этому симптому стоит проявлять тем, у кого слабое горло или есть склонность к частым воспалениям.

Классические проявления

Несмотря на появление новых сообщений об изменении голоса, основные симптомы коронавируса остаются прежними:

• заложенность носа;

• повышение температуры;

• потеря обоняния.

Как поясняют специалисты, именно эти признаки чаще всего сопровождают течение болезни, в то время как осиплость встречается реже и носит дополнительный характер.

Ситуация в Москве и регионах

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день вспышка "стратуса" в России носит ограниченный характер. Наибольшее число заражённых фиксируется в Москве.

"Большинство случаев выявлено в столице, и связано это прежде всего с тем, что здесь лучше налажена диагностика", — пояснил эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев.

По словам специалистов, говорить о серьёзной эпидемии пока оснований нет: случаи единичные и контролируемые.

Почему важно не паниковать

Новый штамм хоть и имеет особенности, но не представляет серьёзной угрозы, если своевременно обращаться за помощью и соблюдать элементарные меры предосторожности. Самым уязвимым остаётся круг пациентов с хроническими заболеваниями горла, которым стоит быть особенно внимательными к своему состоянию, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Уточнения

