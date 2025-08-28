Новый штамм — старые проблемы: коронавирус снова заставил вспомнить первые годы пандемии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:49
Здоровье

Новый вариант коронавируса под названием "стратус" был зафиксирован в России, при этом больше всего случаев отмечено в столице. Несмотря на то, что болезнь не распространяется массово, врачи советуют обращать внимание на некоторые признаки, которые могут указывать именно на этот штамм.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2
Фото: wearecovert.com by Covert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штамм коронавируса SARS-CoV-2

Необычный симптом или забытый старый

Одной из особенностей "стратуса" называют осиплость или потерю голоса. Однако специалисты подчеркивают: ничего принципиально нового в этом проявлении нет.

"Наверное, уже по прошествии пяти лет после начала новой коронавирусной инфекции стали забываться симптомы, которые были тогда", — сказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По его словам, осиплость встречалась и в первые годы пандемии, поэтому её нельзя считать уникальным признаком нового штамма.

Кто в группе риска

По наблюдениям врачей, потеря голоса чаще проявляется у людей, которые уже имеют хронические или периодические проблемы с горлом.

"Осиплость голоса чаще возникает у тех пациентов, у которых бывают ангины, фарингиты и воспалительные процессы в ротоглотке", — отметил Андрей Осипов.

Таким образом, особое внимание к этому симптому стоит проявлять тем, у кого слабое горло или есть склонность к частым воспалениям.

Классические проявления

Несмотря на появление новых сообщений об изменении голоса, основные симптомы коронавируса остаются прежними:

• заложенность носа;
• повышение температуры;
• потеря обоняния.

Как поясняют специалисты, именно эти признаки чаще всего сопровождают течение болезни, в то время как осиплость встречается реже и носит дополнительный характер.

Ситуация в Москве и регионах

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день вспышка "стратуса" в России носит ограниченный характер. Наибольшее число заражённых фиксируется в Москве.

"Большинство случаев выявлено в столице, и связано это прежде всего с тем, что здесь лучше налажена диагностика", — пояснил эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев.

По словам специалистов, говорить о серьёзной эпидемии пока оснований нет: случаи единичные и контролируемые.

Почему важно не паниковать

Новый штамм хоть и имеет особенности, но не представляет серьёзной угрозы, если своевременно обращаться за помощью и соблюдать элементарные меры предосторожности. Самым уязвимым остаётся круг пациентов с хроническими заболеваниями горла, которым стоит быть особенно внимательными к своему состоянию, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Уточнения

Коронавирусы — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
