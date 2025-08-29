Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алкоголь — это не просто "вредная привычка" или повод для веселья. Он давно оказался в списке скрытых убийц: ежегодно только в США он становится причиной около 100 тысяч случаев рака и 20 тысяч смертей. Научные данные всё настойчивее говорят о том, что каждая рюмка запускает в организме цепочку опасных реакций, которые могут закончиться трагически. И самое тревожное — безопасной дозы, увы, не существует.

Французский коньячный ликёр Grand Marnier
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Французский коньячный ликёр Grand Marnier

Нарушение работы ДНК

  • Этанол способен изменять метилирование ДНК — процесс, который регулирует включение и выключение генов. Когда отключаются гены-супрессоры опухолей, клетки теряют защиту от неконтролируемого деления. Это первый шаг к образованию раковых опухолей.

Ацетальдегид — токсичный метаболит

После того как алкоголь попадает в организм, он расщепляется до ацетальдегида — вещества ещё более опасного, чем сам этанол.

  • Он напрямую повреждает ДНК.
  • Мешает её нормальному восстановлению.
  • Особенно сильно страдают клетки ротовой полости, пищевода и печени — именно здесь концентрация ацетальдегида максимальна.

Окислительный стресс и свободные радикалы

Алкоголь стимулирует выработку фермента CYP2E1, который повышает уровень активных форм кислорода (АФК). Эти молекулы:

  • вызывают окислительный стресс,
  • повреждают ДНК,
  • способствуют мутациям и образованию опухолей,
  • в печени запускают воспаление и цирроз, который является фактором риска рака печени.

Гормональный фактор

  • Алкоголь повышает уровень эстрогена в крови. Этот гормон играет ключевую роль в развитии гормонозависимых опухолей молочной железы. Повышенная концентрация эстрогена ускоряет рост и распространение раковых клеток.

Усиление действия других канцерогенов

  • Алкоголь может выступать как растворитель для токсинов. Например, он облегчает проникновение канцерогенных веществ из табачного дыма в слизистые ткани. Это повышает риск рака полости рта, глотки и гортани у тех, кто сочетает алкоголь и курение.

Дополнительные факторы

  • Алкоголь снижает уровень фолиевой кислоты, необходимой для синтеза и восстановления ДНК. Это повышает вероятность ошибок в генетическом коде и мутаций.
  • Риск усиливается у людей с генетической предрасположенностью или хроническими заболеваниями печени.

Чем выше и дольше потребление — тем значительнее вероятность развития онкологических заболеваний.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
