Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь — это не просто "вредная привычка" или повод для веселья. Он давно оказался в списке скрытых убийц: ежегодно только в США он становится причиной около 100 тысяч случаев рака и 20 тысяч смертей. Научные данные всё настойчивее говорят о том, что каждая рюмка запускает в организме цепочку опасных реакций, которые могут закончиться трагически. И самое тревожное — безопасной дозы, увы, не существует.
Нарушение работы ДНК
Этанол способен изменять метилирование ДНК — процесс, который регулирует включение и выключение генов. Когда отключаются гены-супрессоры опухолей, клетки теряют защиту от неконтролируемого деления. Это первый шаг к образованию раковых опухолей.
Ацетальдегид — токсичный метаболит
После того как алкоголь попадает в организм, он расщепляется до ацетальдегида — вещества ещё более опасного, чем сам этанол.
Он напрямую повреждает ДНК.
Мешает её нормальному восстановлению.
Особенно сильно страдают клетки ротовой полости, пищевода и печени — именно здесь концентрация ацетальдегида максимальна.
Окислительный стресс и свободные радикалы
Алкоголь стимулирует выработку фермента CYP2E1, который повышает уровень активных форм кислорода (АФК). Эти молекулы:
вызывают окислительный стресс,
повреждают ДНК,
способствуют мутациям и образованию опухолей,
в печени запускают воспаление и цирроз, который является фактором риска рака печени.
Гормональный фактор
Алкоголь повышает уровень эстрогена в крови. Этот гормон играет ключевую роль в развитии гормонозависимых опухолей молочной железы. Повышенная концентрация эстрогена ускоряет рост и распространение раковых клеток.
Усиление действия других канцерогенов
Алкоголь может выступать как растворитель для токсинов. Например, он облегчает проникновение канцерогенных веществ из табачного дыма в слизистые ткани. Это повышает риск рака полости рта, глотки и гортани у тех, кто сочетает алкоголь и курение.
Дополнительные факторы
Алкоголь снижает уровень фолиевой кислоты, необходимой для синтеза и восстановления ДНК. Это повышает вероятность ошибок в генетическом коде и мутаций.
Риск усиливается у людей с генетической предрасположенностью или хроническими заболеваниями печени.
Чем выше и дольше потребление — тем значительнее вероятность развития онкологических заболеваний.
Уточнения
