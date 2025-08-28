Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прищепки против жары: гениальный лайфхак охладит ваш дом бесплатно
Ваш кот вас игнорирует? Возможно, вы просто в его чёрном списке: 3 типа нелюбимых хозяев
Коробка передач превратилась в гаджет, но сдаётся быстрее: как продлить жизнь современной АКПП
Красота устала быть приличной: гранж-макияж вернулся, и он пахнет корицей и сигаретами
48 часов ожидания: вот кому придётся ждать деньги после одобрения кредита
80% людей качают пресс зря: вот что действительно поможет растаять вашему жиру
Перелёт завершён, а ужас впереди: почему вам стоит дважды подумать, прежде чем бронировать Airbnb
Павел Прилучный высказался о свадьбе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой
Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка

Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки

4:01
Здоровье

После долгого рабочего дня или тренировки многие сталкиваются с болью в спине. Иногда это обычное переутомление, но если неприятные ощущения сохраняются несколько дней, сопровождаются онемением, прострелами или слабостью в руках и ногах, это повод обратиться к врачу и пройти МРТ.

МРТ при боли в спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
МРТ при боли в спине

"Боль — это сигнал организма, что что-то не так. Если игнорировать её и лишь принимать обезболивающие, можно запустить процесс, и он перейдёт в хроническую форму", — пояснил главный врач Клиники TEMED Алмаз Абдуллин.

Когда операция действительно необходима

Многие думают, что межпозвонковая грыжа всегда требует хирургии. На деле вмешательство назначают только при тяжёлых осложнениях: нарушении мочеиспускания, сильной потере чувствительности или когда даже сильные препараты не снимают боль. В остальных случаях Минздрав рекомендует начать с консервативных методов.

"Мы направляем к нейрохирургу только тогда, когда видим серьёзные изменения на МРТ. Но в большинстве случаев удаётся помочь без операции", — отметил Абдуллин.

Современные методы без скальпеля

В TEMED применяют комплексный подход: лазерную и магнитную терапии, ударно-волновое воздействие, PRP, медикаменты и реабилитацию. Нередко достаточно одного курса, особенно если грыжа свежая.

Стандартное лечение длится 12 дней. Пациенты посещают процедуры амбулаторно и могут продолжать обычную жизнь. Контрольное МРТ показывает динамику. Если грыжа не рассосалась полностью, назначается второй курс. В среднем достаточно 2–3 курсов с интервалами по несколько месяцев.

Можно ли избежать рецидива

После хирургического вмешательства риск возврата боли остаётся, так как диск не восстанавливается. В TEMED стараются устранить первопричину и стимулировать естественный процесс заживления — резорбцию грыжи.

"Организм способен справиться сам, но на это может уйти до полутора лет, и нет гарантии, что получится. Мы ускоряем процесс", — сказал Абдуллин.

Чтобы снизить вероятность рецидива, врачи советуют постепенно возвращаться к нагрузкам, беречь спину в быту и заниматься лечебной физкультурой. В клинике этим занимается специалист по физической терапии, который подбирает упражнения под конкретного пациента.

Кому подходит такое лечение

Возрастных ограничений нет: в клинике помогали и подросткам, и пожилым людям старше 80 лет. Болезнь всё чаще встречается у молодых, поэтому профилактика и своевременная диагностика особенно важны.

Пациенты со всего мира

Клиника TEMED работает более 2,5 лет в Уфе и за это время приняла более 2500 пациентов, включая жителей других стран.

"К нам приезжали даже из Италии и Эквадора. Мы не используем агрессивную рекламу, работает сарафанное радио", — подчеркнул Абдуллин.

Успех обеспечивается командой опытных специалистов: неврологов, ортопедов, массажистов, реабилитологов.

Цифровой помощник для пациентов

Недавно клиника внедрила Телеграм-бота, который стал «мостиком» между врачом и человеком. 

• помогает определить характер боли;
• присылает упражнения с видеоинструкциями;
• напоминает о тренировках;
• даёт возможность задать видео- или аудиовопрос доктору;
• объясняет медицинские термины простыми словами;
• сообщает о приёме, стоимости и скидках на МРТ;
• позволяет записаться к врачу в любое время.

Скоро в боте появятся статьи и видео о причинах заболеваний и методах лечения — в доступной форме, чтобы каждый мог разобраться в своей проблеме.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса
Новости спорта
Белковый завтрак и сбалансированное питание способствуют снижению веса Аудио 
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Экономика и бизнес
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута Аудио 
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Перелёт завершён, а ужас впереди: почему вам стоит дважды подумать, прежде чем бронировать Airbnb
Павел Прилучный высказался о свадьбе Агаты Муцениеце с Петром Дрангой
Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки
Многие уверены, что без сладкого худеют быстрее, но в этой уверенности кроется опасная ошибка
Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз
ГИБДД: невнимательность за рулём значительно увеличивает скорость реакции
Когда огород тонет в сырости или горит от засухи — один раствор возвращает растениям силы и урожайность
Два штрафа за одно нарушение отменят: в России пересмотрят наказания для водителей
Режете лук и плачете: одна копеечная хитрость от шефов навсегда избавит от слёз и запаха
Тоскана зовёт: где история и кухня создают атмосферу настоящей Италии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.