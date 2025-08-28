Игнорировать боль в спине — значит добровольно подписать приговор: как избежать самой опасной ошибки

4:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После долгого рабочего дня или тренировки многие сталкиваются с болью в спине. Иногда это обычное переутомление, но если неприятные ощущения сохраняются несколько дней, сопровождаются онемением, прострелами или слабостью в руках и ногах, это повод обратиться к врачу и пройти МРТ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) МРТ при боли в спине

"Боль — это сигнал организма, что что-то не так. Если игнорировать её и лишь принимать обезболивающие, можно запустить процесс, и он перейдёт в хроническую форму", — пояснил главный врач Клиники TEMED Алмаз Абдуллин.

Когда операция действительно необходима

Многие думают, что межпозвонковая грыжа всегда требует хирургии. На деле вмешательство назначают только при тяжёлых осложнениях: нарушении мочеиспускания, сильной потере чувствительности или когда даже сильные препараты не снимают боль. В остальных случаях Минздрав рекомендует начать с консервативных методов.

"Мы направляем к нейрохирургу только тогда, когда видим серьёзные изменения на МРТ. Но в большинстве случаев удаётся помочь без операции", — отметил Абдуллин.

Современные методы без скальпеля

В TEMED применяют комплексный подход: лазерную и магнитную терапии, ударно-волновое воздействие, PRP, медикаменты и реабилитацию. Нередко достаточно одного курса, особенно если грыжа свежая.

Стандартное лечение длится 12 дней. Пациенты посещают процедуры амбулаторно и могут продолжать обычную жизнь. Контрольное МРТ показывает динамику. Если грыжа не рассосалась полностью, назначается второй курс. В среднем достаточно 2–3 курсов с интервалами по несколько месяцев.

Можно ли избежать рецидива

После хирургического вмешательства риск возврата боли остаётся, так как диск не восстанавливается. В TEMED стараются устранить первопричину и стимулировать естественный процесс заживления — резорбцию грыжи.

"Организм способен справиться сам, но на это может уйти до полутора лет, и нет гарантии, что получится. Мы ускоряем процесс", — сказал Абдуллин.

Чтобы снизить вероятность рецидива, врачи советуют постепенно возвращаться к нагрузкам, беречь спину в быту и заниматься лечебной физкультурой. В клинике этим занимается специалист по физической терапии, который подбирает упражнения под конкретного пациента.

Кому подходит такое лечение

Возрастных ограничений нет: в клинике помогали и подросткам, и пожилым людям старше 80 лет. Болезнь всё чаще встречается у молодых, поэтому профилактика и своевременная диагностика особенно важны.

Пациенты со всего мира

Клиника TEMED работает более 2,5 лет в Уфе и за это время приняла более 2500 пациентов, включая жителей других стран.

"К нам приезжали даже из Италии и Эквадора. Мы не используем агрессивную рекламу, работает сарафанное радио", — подчеркнул Абдуллин.

Успех обеспечивается командой опытных специалистов: неврологов, ортопедов, массажистов, реабилитологов.

Цифровой помощник для пациентов

Недавно клиника внедрила Телеграм-бота, который стал «мостиком» между врачом и человеком.

• помогает определить характер боли;

• присылает упражнения с видеоинструкциями;

• напоминает о тренировках;

• даёт возможность задать видео- или аудиовопрос доктору;

• объясняет медицинские термины простыми словами;

• сообщает о приёме, стоимости и скидках на МРТ;

• позволяет записаться к врачу в любое время.

Скоро в боте появятся статьи и видео о причинах заболеваний и методах лечения — в доступной форме, чтобы каждый мог разобраться в своей проблеме.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

