Мёртвая петля: новый тренд из Китая превращает борьбу с бессонницей в игру со смертью

1:31
Здоровье

В Китае набирает популярность сомнительный способ борьбы с бессонницей: люди раскачиваются на подвесных ремнях, фиксирующих шею.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Опасный тренд с подвешиванием для сна

В соцсетях это подаётся как "лечение", но врачи предупреждают — такой метод может привести к тяжёлым последствиям.

Чем опасно подвешивание за шею

Ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев пояснил, что шейные позвонки очень хрупкие и подвижные. При подвешивании и раскачивании возможны:

  • смещения позвонков,
  • повреждения межпозвонковых дисков,
  • защемление нервов.

Это грозит болями, онемением и даже потерей подвижности рук.

Риски для дыхания и мозга

Сдавливание шеи нарушает кровоснабжение мозга и работу дыхательной системы, что может вызвать гипоксию и потерю сознания. Опасность особенно велика у людей с заболеваниями сосудов, позвоночника или лёгких. В ряде случаев такие эксперименты заканчиваются реанимацией и даже смертью.

Как действительно лечить бессонницу

Врачи подчёркивают: бессонница — это симптом, а не самостоятельная болезнь. Для её коррекции подходят изменения режима сна, когнитивно-поведенческая терапия, физиопроцедуры и при необходимости медикаменты. А вот эксперименты с петлёй на шее не только бесполезны, но и смертельно опасны.

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
