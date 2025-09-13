Мёртвая петля: новый тренд из Китая превращает борьбу с бессонницей в игру со смертью

В Китае набирает популярность сомнительный способ борьбы с бессонницей: люди раскачиваются на подвесных ремнях, фиксирующих шею.
В соцсетях это подаётся как "лечение", но врачи предупреждают — такой метод может привести к тяжёлым последствиям.
Ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев пояснил, что шейные позвонки очень хрупкие и подвижные. При подвешивании и раскачивании возможны:
Это грозит болями, онемением и даже потерей подвижности рук.
Сдавливание шеи нарушает кровоснабжение мозга и работу дыхательной системы, что может вызвать гипоксию и потерю сознания. Опасность особенно велика у людей с заболеваниями сосудов, позвоночника или лёгких. В ряде случаев такие эксперименты заканчиваются реанимацией и даже смертью.
Врачи подчёркивают: бессонница — это симптом, а не самостоятельная болезнь. Для её коррекции подходят изменения режима сна, когнитивно-поведенческая терапия, физиопроцедуры и при необходимости медикаменты. А вот эксперименты с петлёй на шее не только бесполезны, но и смертельно опасны.
Уточнения
Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.