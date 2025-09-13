Морепродукты обманули покупателя: вместо вкуса — радиоактивный риск

Американское управление по санитарному надзору (FDA) объявило о расширении отзыва замороженных креветок.
Компания Southwind Foods добровольно изъяла продукцию пяти брендов, которая уже поступила в торговые сети восьми штатов, включая Калифорнию, Аризону, Массачусетс и Миннесоту. Поставки были сделаны в период с 17 июля по 8 августа 2025 года.
Источник проблемы
Предполагается, что загрязнение связано с индонезийским поставщиком BMS. В образцах обнаружен радиоактивный изотоп цезий-137, возникающий при ядерном распаде.
Опасность для потребителей
Хотя разовое употребление заражённых креветок не требует специальных мер защиты, регулярное включение их в рацион может представлять опасность. Эксперты предупреждают о рисках накопления радиоактивных веществ в организме.
Рекомендации FDA
Расследование продолжается. Потребителям в США рекомендуют проявлять осторожность и воздерживаться от покупки замороженных креветок упомянутых брендов.
Уточнения
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.
