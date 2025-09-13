Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорога, висящая над пропастью: почему трассу к Красной Поляне закрыли навсегда
Жидкое золото из супермаркета: работает лучше, чем маски для волос за тысячи рублей
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
Полгода без еды и солнца: как древние выживали в экстремальных условиях
Сенсация под угрозой: археологи опровергли миф о находке возрастом 700 тысяч лет
Одно неверное движение с семенами осенью — и весной клумба пустует, а не цветёт
Масло, которое густеет медленнее всех: какое масло реально экономит ресурс двигателя в любых условиях
Вашингтон давит на союзников: США предложат G7 создать механизм изъятия замороженных активов РФ
Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием

Морепродукты обманули покупателя: вместо вкуса — радиоактивный риск

Здоровье

Американское управление по санитарному надзору (FDA) объявило о расширении отзыва замороженных креветок.

Сервированные креветки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сервированные креветки

В США отзывают креветки из-за радиоактивного заражения

Компания Southwind Foods добровольно изъяла продукцию пяти брендов, которая уже поступила в торговые сети восьми штатов, включая Калифорнию, Аризону, Массачусетс и Миннесоту. Поставки были сделаны в период с 17 июля по 8 августа 2025 года.

Источник проблемы

Предполагается, что загрязнение связано с индонезийским поставщиком BMS. В образцах обнаружен радиоактивный изотоп цезий-137, возникающий при ядерном распаде.

Опасность для потребителей

Хотя разовое употребление заражённых креветок не требует специальных мер защиты, регулярное включение их в рацион может представлять опасность. Эксперты предупреждают о рисках накопления радиоактивных веществ в организме.

Рекомендации FDA

Расследование продолжается. Потребителям в США рекомендуют проявлять осторожность и воздерживаться от покупки замороженных креветок упомянутых брендов.

Уточнения

Креветки инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Цветные полоски на коже атлетов: зачем клеят тейпы и почему вокруг них столько споров
Окаменелость с зубами-лезвиями: предок китов оказался совсем не мирным созданием
Макароны второго дня превращаются в золотую запеканку — рецепт, который спасает ужин без хлопот
Шпаргалка от герцогини: как бывшая супруга принца Эндрю ловко уходит от неприятных тем
Фигура тает, но зеркало разочаровывает: неожиданный эффект резкого похудения
Обычный настой превращается в щит для огорода: секрет от вредителей, который знали ещё наши бабушки
Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторанного: пельмени в нежном соусе по новому рецепту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.