Морепродукты обманули покупателя: вместо вкуса — радиоактивный риск

Американское управление по санитарному надзору (FDA) объявило о расширении отзыва замороженных креветок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сервированные креветки

Компания Southwind Foods добровольно изъяла продукцию пяти брендов, которая уже поступила в торговые сети восьми штатов, включая Калифорнию, Аризону, Массачусетс и Миннесоту. Поставки были сделаны в период с 17 июля по 8 августа 2025 года.

Источник проблемы

Предполагается, что загрязнение связано с индонезийским поставщиком BMS. В образцах обнаружен радиоактивный изотоп цезий-137, возникающий при ядерном распаде.

Опасность для потребителей

Хотя разовое употребление заражённых креветок не требует специальных мер защиты, регулярное включение их в рацион может представлять опасность. Эксперты предупреждают о рисках накопления радиоактивных веществ в организме.

Рекомендации FDA

Расследование продолжается. Потребителям в США рекомендуют проявлять осторожность и воздерживаться от покупки замороженных креветок упомянутых брендов.

Уточнения

