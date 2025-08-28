Орехи против забывчивости: что выбрать для ясного ума и крепкой концентрации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Ясный ум и хорошая память — мечта каждого, особенно в эпоху постоянного потока информации. И, как ни удивительно, в поисках "топлива для мозга" учёные всё чаще обращают внимание на привычные орехи. Лидеры в этом списке — миндаль и грецкий орех.

Грецкий орех и мёд
Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грецкий орех и мёд

Грецкий орех — символично и полезно

Грецкий орех не случайно напоминает мозг по форме. Его главное преимущество — высокая концентрация альфа-линоленовой кислоты, одной из форм омега-3.

  • Эти жирные кислоты строят и защищают клеточные мембраны нейронов.

  • Они повышают пластичность мозга.

  • Улучшают передачу сигналов между нервными клетками.

Кроме того, грецкий орех содержит мелатонин — гормон, регулирующий сон. А качественный сон, как известно, необходим для укрепления памяти и восстановления мозга.

Миндаль — щит для нейронов

Миндаль богат витамином Е, мощным антиоксидантом, защищающим клетки мозга от окислительного стресса. Именно окислительный стресс считается одним из главных факторов возрастного снижения когнитивных функций.

Таким образом, миндаль работает как "щит" для нейронов, сохраняя их здоровье и продлевая активность мозга.

Общие плюсы для обоих орехов

  • Витамины группы В (фолат и В6) поддерживают выработку нейромедиаторов — серотонина и дофамина. Они напрямую связаны с концентрацией внимания и устойчивым настроением.

  • Минералы (магний и цинк) улучшают проводимость нервных импульсов. Магний помогает расслаблению нервной системы, а цинк отвечает за эффективную работу синапсов.

Что лучше выбрать

Прямое сравнение неблагодарно: у каждого ореха свой уникальный набор свойств.

  • Грецкий орех — источник омега-3 и мелатонина.

  • Миндаль — рекордсмен по содержанию витамина Е.

Чтобы получить максимум пользы, диетологи советуют включать в рацион оба вида орехов. Их сочетание обеспечит мозг полным спектром нужных веществ и поможет сохранить ясность ума надолго.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
