Как выбрать авокадо, которое дозреет за пару дней и сохранит максимум питательных веществ

Авокадо ценят за кремовую текстуру, насыщенный вкус и пользу для здоровья. Но многие покупатели совершают одну и ту же ошибку, из-за которой плод оказывается либо жестким и безвкусным, либо переспелым и с тёмными пятнами.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar43, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Авокадо

Ошибка при выборе

Большинство ориентируется только на цвет кожуры, считая, что тёмно-зелёный или почти чёрный оттенок гарантирует зрелость. На деле это заблуждение: разные сорта (Хасс, Фуэрте, Пинкертон и другие) даже в спелом виде могут отличаться по окраске. Поэтому цвет — ненадёжный критерий.

Как определить зрелость авокадо

Проверка упругости.

Лёгкое нажатие подушечкой пальца в области "плечика" — самый верный способ. Спелый авокадо слегка пружинит, но не кажется ни каменным, ни рыхлым. Важно нажимать аккуратно, чтобы не оставить вмятин.

Осмотр черенка.

Аккуратно подденьте ножку у основания плода.

Ярко-зелёная область — авокадо идеально спелый.

Коричневая — плод перезрел.

Бледно-зелёная или желтоватая — ему нужно дозреть.

Как "дозреть" авокадо дома

Если авокадо нужен не сразу, выбирайте твёрдые плоды без повреждений. Они дозреют за 2-3 дня при комнатной температуре. Чтобы ускорить процесс, положите их рядом с яблоками или бананами — эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий созревание.

Зачем это важно

Правильно выбранный авокадо раскрывается в полной мере: нежная маслянистая мякоть с ореховыми нотками и максимум питательных веществ. Неправильный выбор — и всё наслаждение теряется.

Главное правило: не доверяйтесь только цвету кожуры. Комбинация проверки упругости и осмотра зоны под черенком всегда даст верный результат.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

