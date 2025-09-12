Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение

Некоторые продукты способны усиливать мигренозные боли, поэтому питание играет важную роль в контроле этого состояния.

Усталость

Диета при мигрени: что исключить и что добавить

Доктор Ф. Брамбилла рассказал, употребление каких продуктов стоит ограничить, а какие, наоборот, помогут облегчить симптомы.

Что усугубляет мигрень

При мигрени рекомендуется избегать:

выдержанных сыров,

кофе и других кофеиносодержащих напитков,

шоколада,

искусственных подсластителей,

колбасных изделий.

Эти продукты могут повышать риск приступов и усиливать их проявления.

Что помогает облегчить состояние

В рацион стоит включать продукты, которые положительно влияют на работу нервной системы:

рыбу,

имбирь,

семена,

тёмно-зелёные листовые овощи,

масличные культуры.

Кроме того, важно поддерживать достаточный питьевой режим.

Дополнительные рекомендации

Ранее диетолог Д. Калбертсон отмечала пользу базилика: он может способствовать профилактике злокачественных опухолей и гипертонии, что делает его ценным дополнением к здоровому рациону.

Уточнения

Мигрень — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых.

