Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение

Некоторые продукты способны усиливать мигренозные боли, поэтому питание играет важную роль в контроле этого состояния.
Доктор Ф. Брамбилла рассказал, употребление каких продуктов стоит ограничить, а какие, наоборот, помогут облегчить симптомы.
При мигрени рекомендуется избегать:
Эти продукты могут повышать риск приступов и усиливать их проявления.
В рацион стоит включать продукты, которые положительно влияют на работу нервной системы:
Кроме того, важно поддерживать достаточный питьевой режим.
Ранее диетолог Д. Калбертсон отмечала пользу базилика: он может способствовать профилактике злокачественных опухолей и гипертонии, что делает его ценным дополнением к здоровому рациону.
Уточнения
Мигрень — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых.
