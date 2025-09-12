Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казак Вадим Тумасов получил Орден Мужества: подробности подвига
SMS пришло — звонок оборван: что изменилось в системе защиты
Китайские машины подорожали в ремонте: владельцев ждёт неприятный сюрприз
Самокат оставил — кошелёк потерял: в Кузбассе готовят новый штраф
Они вызывают восхищение и недоумение: самые странные города, о которых мало пишут
Вы тренируетесь, но прогресс медленный? Возможно, в рационе не хватает этого суперфуда
Хрустящий кабачок и нежная курица: контраст, от которого невозможно отказаться
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект

Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение

1:11
Здоровье

Некоторые продукты способны усиливать мигренозные боли, поэтому питание играет важную роль в контроле этого состояния.

Усталость
Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталость

Диета при мигрени: что исключить и что добавить

Доктор Ф. Брамбилла рассказал, употребление каких продуктов стоит ограничить, а какие, наоборот, помогут облегчить симптомы.

Что усугубляет мигрень

При мигрени рекомендуется избегать:

  • выдержанных сыров,
  • кофе и других кофеиносодержащих напитков,
  • шоколада,
  • искусственных подсластителей,
  • колбасных изделий.

Эти продукты могут повышать риск приступов и усиливать их проявления.

Что помогает облегчить состояние

В рацион стоит включать продукты, которые положительно влияют на работу нервной системы:

  • рыбу,
  • имбирь,
  • семена,
  • тёмно-зелёные листовые овощи,
  • масличные культуры.

Кроме того, важно поддерживать достаточный питьевой режим.

Дополнительные рекомендации

Ранее диетолог Д. Калбертсон отмечала пользу базилика: он может способствовать профилактике злокачественных опухолей и гипертонии, что делает его ценным дополнением к здоровому рациону.

Уточнения

Мигрень — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Последние материалы
Будущее уже началось: кого возьмут на работу, а кого заменит нейросеть
Антибиотики, которых хватило бы на целый госпиталь, — почему только они побеждают менингит
Марк Эйдельштейн в роли шпиона: почему заморозили его новый голливудский проект
Сгребать или закапывать? В мульче может скрываться смертельная угроза урожаю
Диета управляет мигренью: отказ от этих любимых продуктов приносит облегчение
В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки
Давление США грозит поссорить Мексику с Китаем
Кот летает по шкафам? Причина может оказаться тревожнее, чем кажется
В Госдуме предрекли ответ на готовящиеся визовые ограничения ЕС для россиян
Больше трёх часов нельзя: школьникам запретили учиться до изнеможения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.