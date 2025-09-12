Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём

Сомнолог Т. Факих рассказал, что некоторые продукты способны усиливать дневную сонливость. Особенно это актуально для людей, которые даже после полноценного сна чувствуют усталость.
Главный виновник — органическое соединение тирамин. Оно содержится в ряде привычных продуктов и может вызывать выраженную сонливость днём. Особенно ярко этот эффект проявляется у мужчин.
Что стоит ограничить
Чтобы снизить риск сонливости, рекомендуется отказаться или хотя бы свести к минимуму:
Даже у тех, кто спит достаточно ночью, такие продукты могут вызвать упадок сил днём.
Продукты без риска
В отличие от них, блюда с высоким содержанием омега-3 — например, жирная рыба — не вызывают сонливости и могут быть безопасной альтернативой в рационе.
Уточнения
