Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зловонный диван против хозяев: неожиданные союзники из кухни спасут от позора перед гостями
Лула да Силва пошёл ва-банк: Бразилия бросила вызов США
Украина атакует Варшаву: Пентагон раскрыл правду о дронах в Польше
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Балканский пирог с сыром и аджикой: сочетание, которое удивляет даже гурманов
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок
Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян
Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно

Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём

1:02
Здоровье

Сомнолог Т. Факих рассказал, что некоторые продукты способны усиливать дневную сонливость. Особенно это актуально для людей, которые даже после полноценного сна чувствуют усталость.

Сыр
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Сыр

Продукты, которые вызывают сонливость днём

Главный виновник — органическое соединение тирамин. Оно содержится в ряде привычных продуктов и может вызывать выраженную сонливость днём. Особенно ярко этот эффект проявляется у мужчин.

Что стоит ограничить

Чтобы снизить риск сонливости, рекомендуется отказаться или хотя бы свести к минимуму:

  • алкоголь,
  • копчёные изделия,
  • выдержанные сыры,
  • маринованную продукцию.

Даже у тех, кто спит достаточно ночью, такие продукты могут вызвать упадок сил днём.

Продукты без риска

В отличие от них, блюда с высоким содержанием омега-3 — например, жирная рыба — не вызывают сонливости и могут быть безопасной альтернативой в рационе.

Уточнения

Пита́ние - процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Закавказский гамбит: Армения проснулась в объятиях Москвы
Такси в России меняют прописку: к чему приведёт исчезновение иномарок
Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян
Пригожин раскритиковал интервью Пугачёвой: это не совсем честно
Интервальное голодание — чудо для организма или билет к проблемам? Ответ не так очевиден
Осень может легко обмануть: эти растения выглядят крепкими, но зима их уничтожит
Порции стали меньше, а вес — нет: эти 6 факторов мешают организму худеть
Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Этот показатель в беге важнее длины шага — и именно он спасает суставы от травм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.