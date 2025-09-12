Тирамин провоцирует сонливость: эти продукты крадут энергию днём

Сомнолог Т. Факих рассказал, что некоторые продукты способны усиливать дневную сонливость. Особенно это актуально для людей, которые даже после полноценного сна чувствуют усталость.

Продукты, которые вызывают сонливость днём

Главный виновник — органическое соединение тирамин. Оно содержится в ряде привычных продуктов и может вызывать выраженную сонливость днём. Особенно ярко этот эффект проявляется у мужчин.

Что стоит ограничить

Чтобы снизить риск сонливости, рекомендуется отказаться или хотя бы свести к минимуму:

алкоголь,

копчёные изделия,

выдержанные сыры,

маринованную продукцию.

Даже у тех, кто спит достаточно ночью, такие продукты могут вызвать упадок сил днём.

Продукты без риска

В отличие от них, блюда с высоким содержанием омега-3 — например, жирная рыба — не вызывают сонливости и могут быть безопасной альтернативой в рационе.

