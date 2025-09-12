Завтрак решает судьбу вашей фигуры: как сладости утром работают против вас

Правильно подобранный завтрак помогает поддерживать здоровье и сохранять стройность.

Четыре правила идеального завтрака

Гастроэнтеролог О. Помойнецкая выделила четыре основных правила, которые делают утренний приём пищи максимально полезным.

Белки и жиры в основе

Завтрак должен состоять в основном из белковых и жировых продуктов. Хорошим выбором станут яйца, рыба, паштет или сливочное масло. Такой рацион обеспечивает организм энергией и надолго сохраняет чувство сытости.

Польза зелени и клетчатки

В утреннее меню стоит включать больше зелени и продуктов, богатых клетчаткой. Это помогает нормализовать работу кишечника и поддерживать обменные процессы.

Стакан воды перед едой

За 20 минут до завтрака рекомендуется выпить стакан тёплой воды. Это ускоряет обмен веществ, улучшает снабжение органов кислородом и питательными веществами, а также помогает снизить аппетит, что важно для контроля веса.

Завтрак сразу после пробуждения

Приём пищи желательно не откладывать дольше чем на полчаса после пробуждения. В противном случае уровень кортизола в крови растёт, что со временем может негативно сказаться на работе надпочечников.

