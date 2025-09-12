Завтрак решает судьбу вашей фигуры: как сладости утром работают против вас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Здоровье

Правильно подобранный завтрак помогает поддерживать здоровье и сохранять стройность.

Творожные сырники с ягодами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Творожные сырники с ягодами

Четыре правила идеального завтрака

Гастроэнтеролог О. Помойнецкая выделила четыре основных правила, которые делают утренний приём пищи максимально полезным.

Белки и жиры в основе

Завтрак должен состоять в основном из белковых и жировых продуктов. Хорошим выбором станут яйца, рыба, паштет или сливочное масло. Такой рацион обеспечивает организм энергией и надолго сохраняет чувство сытости.

Польза зелени и клетчатки

В утреннее меню стоит включать больше зелени и продуктов, богатых клетчаткой. Это помогает нормализовать работу кишечника и поддерживать обменные процессы.

Стакан воды перед едой

За 20 минут до завтрака рекомендуется выпить стакан тёплой воды. Это ускоряет обмен веществ, улучшает снабжение органов кислородом и питательными веществами, а также помогает снизить аппетит, что важно для контроля веса.

Завтрак сразу после пробуждения

Приём пищи желательно не откладывать дольше чем на полчаса после пробуждения. В противном случае уровень кортизола в крови растёт, что со временем может негативно сказаться на работе надпочечников.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
