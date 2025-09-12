Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий

Многие люди уверены, что моют руки правильно, но чаще всего допускают одну и ту же ошибку. Инфекционист Р. Датта напоминает: важно не только как именно мы моем руки, но и как их вытираем.
Сначала руки нужно смочить тёплой водой, затем нанести мыло и тщательно вспенить его. Ладони стоит тереть не меньше 30 секунд, уделяя внимание тыльной стороне рук, межпальцевым промежуткам и зоне под ногтями. После этого руки тщательно ополаскиваются, отмечает доктор М. Канг.
Большинство людей забывают, что после мытья руки нужно полностью высушить. Датта подчёркивает: особенно важно вытирать межпальцевые промежутки бумажным полотенцем. Если вода остаётся между пальцами, это создаёт условия для быстрого размножения микробов.
На одном квадратном сантиметре кожи может находиться от нескольких тысяч до 5 миллионов колоний бактерий. Именно поэтому этап вытирания рук так же значим, как и само мытьё.
Уточнения
Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры.
