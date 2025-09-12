Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника
Валерия в цифрах: три хита от Иосифа Пригожина, которые он считает главными
Монохромные стены играют с воображением: интерьер становится глубже и выразительнее

Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий

1:09
Здоровье

Многие люди уверены, что моют руки правильно, но чаще всего допускают одну и ту же ошибку. Инфекционист Р. Датта напоминает: важно не только как именно мы моем руки, но и как их вытираем.

Пенка для умывания
Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенка для умывания

Ошибка при мытье рук, которую совершают почти все

Сначала руки нужно смочить тёплой водой, затем нанести мыло и тщательно вспенить его. Ладони стоит тереть не меньше 30 секунд, уделяя внимание тыльной стороне рук, межпальцевым промежуткам и зоне под ногтями. После этого руки тщательно ополаскиваются, отмечает доктор М. Канг.

Главная ошибка

Большинство людей забывают, что после мытья руки нужно полностью высушить. Датта подчёркивает: особенно важно вытирать межпальцевые промежутки бумажным полотенцем. Если вода остаётся между пальцами, это создаёт условия для быстрого размножения микробов.

Почему это важно

На одном квадратном сантиметре кожи может находиться от нескольких тысяч до 5 миллионов колоний бактерий. Именно поэтому этап вытирания рук так же значим, как и само мытьё.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Экономика и бизнес
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Последние материалы
Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%
Главная ошибка худеющих: почему потерянный вес часто возвращается с лихвой
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа
Ровная спина за счёт мелких мышц: почему расправить плечи недостаточно
Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий
Урожай висит на волоске: зелёные помидоры ждут одного сигнала, чтобы уйти с грядки
Из гипотез и цифр — практические решения: как инженеры строят мир, в котором мы живем
Сицилийское море раскрывает архивы войны: найден шлем, ставший символом победы Рима над Карфагеном
Тревожные находки в чемоданах: почему нельзя оставлять багаж на полу в гостинице
Секрет саванны: почему рёв льва пугает даже тех, кто не видит хищника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.