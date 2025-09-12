Мытьё рук не спасает, если забыть про последний шаг: эта ошибка превращает кожу в инкубатор бактерий

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди уверены, что моют руки правильно, но чаще всего допускают одну и ту же ошибку. Инфекционист Р. Датта напоминает: важно не только как именно мы моем руки, но и как их вытираем.

Фото: commons.wikimedia.org by NordPack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пенка для умывания

Ошибка при мытье рук, которую совершают почти все

Сначала руки нужно смочить тёплой водой, затем нанести мыло и тщательно вспенить его. Ладони стоит тереть не меньше 30 секунд, уделяя внимание тыльной стороне рук, межпальцевым промежуткам и зоне под ногтями. После этого руки тщательно ополаскиваются, отмечает доктор М. Канг.

Главная ошибка

Большинство людей забывают, что после мытья руки нужно полностью высушить. Датта подчёркивает: особенно важно вытирать межпальцевые промежутки бумажным полотенцем. Если вода остаётся между пальцами, это создаёт условия для быстрого размножения микробов.

Почему это важно

На одном квадратном сантиметре кожи может находиться от нескольких тысяч до 5 миллионов колоний бактерий. Именно поэтому этап вытирания рук так же значим, как и само мытьё.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры.

