Чужая постель крадёт спокойствие: эти скрытые угрозы несут подушки и простыни

Сон на чужом или плохо выстиранном белье может быть небезопасен. В тканях часто остаются микробы, частицы кожи, следы косметики и постельные клещи.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Почему опасно спать на чужой подушке

Для людей с чувствительной кожей это способно обернуться аллергией или раздражением.

Гигиена в гостиницах и поездах

В большинстве отелей и поездов постель стирают при высоких температурах с дезинфицирующими средствами. Однако перед использованием всё же стоит проверить бельё: оно должно быть чистым, без пятен и посторонних запахов.

Советы для путешественников

Тем, кто часто бывает в дороге, дерматологи рекомендуют брать с собой собственную наволочку или простыню. Хорошей альтернативой станут дорожные спальные мешки или защитные чехлы, которые надеваются поверх чужого белья.

Правила ухода за бельём дома

Чтобы снизить риски, стирать постельное бельё лучше каждые 1-2 недели при температуре не ниже 60 °C. Оптимально сушить его на солнце или в сушильной машине при высоких температурах — это помогает избежать плесени. Чистые и использованные комплекты важно хранить отдельно.

Уточнения

Гигие́на - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры.

