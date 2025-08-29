Люди превращались в чудовищ прямо на её глазах: медицинский случай, от которого веет мистикой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:00
Здоровье

История из Нидерландов напоминает сюжет мистического романа, но на самом деле это медицинский случай, поставивший врачей перед редкой диагностической задачей. 52-летняя жительница Гааги на протяжении всей жизни видела галлюцинации: человеческие лица в её глазах трансформировались в морды драконов с рептильной кожей и огромными глазами жёлтого, зелёного или красного цвета.

Женщина видит драконов вместо людей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина видит драконов вместо людей

Симптомы, которые невозможно игнорировать

Пациентка рассказывала, что искажённые образы появлялись не только при взгляде на окружающих людей. Иногда лица "драконов" возникали прямо в пустоте, без всякого объекта перед глазами. Такое восприятие мешало общению, вызывало тревогу и изоляцию.

Картина, которую она описывала врачам, была детализированной: почерневшая кожа, вытянутая морда, острые уши и нечеловеческий взгляд. С детства она жила с этим состоянием, воспринимая его как пугающую неизбежность.

Обследования и неожиданные находки

Ряд анализов — от крови до электроэнцефалографии — не выявил никаких отклонений. Но МРТ головного мозга показало старые повреждения в области чечевицеобразного ядра, затрагивающие белое вещество. Эти следы могли быть связаны с перенесёнными микроразрывами сосудов или даже с гипоксией во время родов.

Врачи предположили, что поражения мозга активировали необычную электрическую активность в вентральной затылочно-височной коре — зоне, отвечающей за распознавание лиц и цветов. Именно там искажается восприятие, превращая обычные черты в монструозные.

Диагноз: прозопометаморфопсия

Женщине поставили диагноз "прозопометаморфопсия" (ПМО) — редчайшее расстройство, при котором искажаются именно человеческие лица. Они могут казаться расплывчатыми, растянутыми, "сползающими" или, как в её случае, приобретать фантастические черты.

Согласно обзору 2021 года, в мировой медицинской литературе за последние сто лет описано всего 81 подобный случай. У большинства пациентов симптомы исчезают через несколько дней или недель. Но героиня этой истории страдала от них десятилетиями.

Лечение и новые трудности

Первым этапом терапии стали противосудорожные препараты на основе вальпроевой кислоты. Они снизили интенсивность зрительных галлюцинаций. Однако вскоре возникли слуховые галлюцинации: ночами женщине слышались хлопки.

Врачи скорректировали лечение и назначили ривастигмин — средство, которое обычно применяют при деменции, связанной с болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Это позволило уменьшить и слуховые, и зрительные симптомы до уровня, при котором женщина смогла наладить социальные контакты и вернуться к работе.

Почему именно драконы

Медицинская наука пока не знает, почему именно драконьи образы возникали в её восприятии. Ранее описанные пациенты с ПМО видели "демонические" лица, гротескные гримасы или "маски". Возможно, в её мозгу сочетание повреждённых нейронных сетей и личных ассоциаций сформировало именно этот образ.

Уникальность случая

  • ПМО диагностируется крайне редко.
  • У большинства пациентов симптомы кратковременны, у этой женщины — пожизненные.
  • Искажения приняли фантастическую форму, а не просто абстрактную деформацию.

Этот случай показывает, насколько мало изучены границы человеческого восприятия. Даже в эпоху высокоточных томографов и электроэнцефалограмм мозг способен удивлять загадками, которые заставляют пересматривать привычные представления о реальности.

Уточнения

Боле́знь — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
