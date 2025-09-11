Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки

Сезон сбора мёда в самом разгаре, но на рынке часто встречаются подделки. Чтобы не ошибиться при покупке, важно знать несколько простых правил.

Как выбрать настоящий мёд

Состав и упаковка. На этикетке должны быть указаны производитель, страна происхождения и дата фасовки. Натуральный мёд получают из цветочного нектара, а не из сиропа. Упаковка должна быть герметичной, предпочтительно стеклянной или качественной пластиковой.

Текстура и аромат. Настоящий мёд может быть жидким или густым, но всегда с лёгкой неоднородностью и выраженным цветочным запахом. Подозрительно однородная текстура и химический аромат — тревожный знак.

Вкус и вязкость. У натурального мёда вкус раскрывается постепенно, с долгим послевкусием. Если он просто приторный или у разных банок вкус одинаковый — вероятно, есть добавки.

Растворимость. При размешивании в воде настоящий мёд растворяется медленно и оставляет осадок. Пена на поверхности указывает на подделку.

Мёд и примеси

Надежда Курейчик, потомственный пчеловод, предупреждает: незрелый мёд содержит слишком много воды и быстро портится. Иногда недобросовестные продавцы подмешивают крахмал — проверить это просто: капните немного йода. Если смесь посинеет, значит, есть примеси.

