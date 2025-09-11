Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Тонкие знаки власти: кто управляет домом на самом деле — кот или собака
Первые следы человека на Красной планете: дата уже близко, но цена окажется выше ожиданий
В пробках мотор умирает молча: как километры скрывают реальный износ масла

Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки

1:31
Здоровье

Сезон сбора мёда в самом разгаре, но на рынке часто встречаются подделки. Чтобы не ошибиться при покупке, важно знать несколько простых правил.

Мёд в садоводстве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мёд в садоводстве

Как выбрать настоящий мёд

  • Состав и упаковка. На этикетке должны быть указаны производитель, страна происхождения и дата фасовки. Натуральный мёд получают из цветочного нектара, а не из сиропа. Упаковка должна быть герметичной, предпочтительно стеклянной или качественной пластиковой.

  • Текстура и аромат. Настоящий мёд может быть жидким или густым, но всегда с лёгкой неоднородностью и выраженным цветочным запахом. Подозрительно однородная текстура и химический аромат — тревожный знак.

  • Вкус и вязкость. У натурального мёда вкус раскрывается постепенно, с долгим послевкусием. Если он просто приторный или у разных банок вкус одинаковый — вероятно, есть добавки.

  • Растворимость. При размешивании в воде настоящий мёд растворяется медленно и оставляет осадок. Пена на поверхности указывает на подделку.

Мёд и примеси

Надежда Курейчик, потомственный пчеловод, предупреждает: незрелый мёд содержит слишком много воды и быстро портится. Иногда недобросовестные продавцы подмешивают крахмал — проверить это просто: капните немного йода. Если смесь посинеет, значит, есть примеси.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
400 рабочих мест и поддержка STEM-образования: Boeing запускает главную технологическую ось в США
Спилберг обогнал Бога: кого чаще всего благодарили на Оскаре за всю историю
Губы против осенней хандры: пять оттенков, которые работают лучше кофе
Пугачёвой и Галкину* может грозить уголовное дело: раскрыта сумма их долга по налогам за замок
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Маленький жест меняет близость: как направление взгляда решает исход диалога
Стоит ли бизнесу переходить на MAX уже сегодня? Объясняет эксперт
Станислав Садальский высказался об интервью Пугачёвой — смелая реакция на откровения певицы
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше
Квартира в стеклянной банке: почему окно не должно быть полостью герметичным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.