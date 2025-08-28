Школьник, который не спал 11 дней: эксперимент, превративший подростка в живую иллюстрацию безумия

Сон — это не просто отдых, а жизненно необходимая функция, без которой тело и мозг начинают разрушаться. История знает несколько трагических случаев, когда люди лишали себя сна ради спорта, работы или любопытства, и это стоило им здоровья, а иногда и жизни.
В 2012 году 26-летний фанат футбола из Китая Цзян Сяошань решил не пропустить ни одного матча чемпионата Европы. Матчи начинались глубокой ночью, а утром его ждала работа. В течение 11 ночей он практически не сомкнул глаз. Алкоголь и сигареты только усугубили истощение организма. После одиннадцатого матча молодой человек лёг вздремнуть — и больше не проснулся.
Через два года трагедия повторилась: другой китайский болельщик, 25 лет, тоже лишал себя сна ради просмотра игр чемпионата мира. Несколько бессонных ночей, и в больнице врачи зафиксировали остановку сердца. Медики предположили, что проблемы с сердцем у него были и раньше, но хронический недосып стал спусковым механизмом.
Несмотря на трагические примеры, люди не раз пытались проверить предел возможностей. Американец Роберт Макдональд установил абсолютный рекорд: 18 дней, 21 час и 40 минут без сна. Но уже в конце 1990-х организаторы Книги рекордов Гиннесса отказались принимать такие заявки, сочтя эксперименты слишком опасными для жизни.
Ещё более известен случай школьника Рэнди Гарднера из США. В 1964 году он добровольно решил побить рекорд и не спал 11 суток. Исследователи наблюдали за ним на протяжении всего эксперимента.
Постоянные жалобы на головные боли и проблемы со зрением сопровождали всё время бодрствования. Хотя после эксперимента ему хватило одной ночи сна, чтобы относительно восстановиться, через несколько лет у Гарднера развилась тяжёлая хроническая бессонница, мучившая его более десяти лет.
Позже выяснилось, что полностью бодрствовать организм не позволяет. Даже если человек пытается не спать, у него возникают эпизоды микросна — по 5-15 секунд. Человек может сидеть с открытыми глазами, но мозг в это время "отключается". Эти короткие паузы немного поддерживают жизнь систем организма, но не спасают от разрушительных последствий.
Учёные подтверждают: даже одна бессонная ночь снижает иммунитет, ухудшает работу мозга и обмен веществ. Длительный недосып повышает риски:
Важно не только количество сна, но и его качество. Современные рекомендации:
Чтобы сон был полноценным:
Сон — это не роскошь, а базовая потребность, пренебрежение которой чревато самыми тяжёлыми последствиями.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
