Школьник, который не спал 11 дней: эксперимент, превративший подростка в живую иллюстрацию безумия

4:39
Здоровье

Сон — это не просто отдых, а жизненно необходимая функция, без которой тело и мозг начинают разрушаться. История знает несколько трагических случаев, когда люди лишали себя сна ради спорта, работы или любопытства, и это стоило им здоровья, а иногда и жизни.

Эксперимент по лишению сна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эксперимент по лишению сна

Китайские болельщики, которые пожертвовали сном

В 2012 году 26-летний фанат футбола из Китая Цзян Сяошань решил не пропустить ни одного матча чемпионата Европы. Матчи начинались глубокой ночью, а утром его ждала работа. В течение 11 ночей он практически не сомкнул глаз. Алкоголь и сигареты только усугубили истощение организма. После одиннадцатого матча молодой человек лёг вздремнуть — и больше не проснулся.

Через два года трагедия повторилась: другой китайский болельщик, 25 лет, тоже лишал себя сна ради просмотра игр чемпионата мира. Несколько бессонных ночей, и в больнице врачи зафиксировали остановку сердца. Медики предположили, что проблемы с сердцем у него были и раньше, но хронический недосып стал спусковым механизмом.

Рекорды без сна и их последствия

Несмотря на трагические примеры, люди не раз пытались проверить предел возможностей. Американец Роберт Макдональд установил абсолютный рекорд: 18 дней, 21 час и 40 минут без сна. Но уже в конце 1990-х организаторы Книги рекордов Гиннесса отказались принимать такие заявки, сочтя эксперименты слишком опасными для жизни.

Ещё более известен случай школьника Рэнди Гарднера из США. В 1964 году он добровольно решил побить рекорд и не спал 11 суток. Исследователи наблюдали за ним на протяжении всего эксперимента.

Как разрушался организм Гарднера

  • 1-2 сутки: усталость, раздражительность, трудности с концентрацией.
  • 3 сутки: нарушилась координация движений, речь стала сбивчивой.
  • 4 сутки: начались галлюцинации, резкие провалы в памяти.
  • 6 сутки: речь замедлилась до невнятного бормотания, многие слова он не мог произнести.
  • 10 сутки: паранойя и бредовые идеи, подозрительность.
  • 11 сутки: полная дезориентация, речь неразборчивая, эмоции "отключились".

Постоянные жалобы на головные боли и проблемы со зрением сопровождали всё время бодрствования. Хотя после эксперимента ему хватило одной ночи сна, чтобы относительно восстановиться, через несколько лет у Гарднера развилась тяжёлая хроническая бессонница, мучившая его более десяти лет.

Почему рекордсмены всё-таки спали

Позже выяснилось, что полностью бодрствовать организм не позволяет. Даже если человек пытается не спать, у него возникают эпизоды микросна — по 5-15 секунд. Человек может сидеть с открытыми глазами, но мозг в это время "отключается". Эти короткие паузы немного поддерживают жизнь систем организма, но не спасают от разрушительных последствий.

Чем опасен недосып

Учёные подтверждают: даже одна бессонная ночь снижает иммунитет, ухудшает работу мозга и обмен веществ. Длительный недосып повышает риски:

  • сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт);
  • диабета 2-го типа и ожирения;
  • депрессии и тревожных расстройств;
  • снижения когнитивных функций и памяти;
  • внезапной смерти.

Как правильно спать

Важно не только количество сна, но и его качество. Современные рекомендации:

  • взрослым нужно 7-9 часов сна;
  • подросткам — 8-10 часов;
  • пожилым людям — 7-8 часов.

Чтобы сон был полноценным:

  • ложитесь и вставайте в одно время — биологические часы любят стабильность;
  • температура в спальне — 18-23 °C, влажность около 50-60 %;
  • за два часа до сна уменьшайте свет от экранов — яркость мешает выработке мелатонина;
  • используйте матрас средней жёсткости и ортопедическую подушку;
  • создайте темноту и тишину — помогут блэкаут-шторы и беруши;
  • при повышенной тревожности попробуйте утяжелённое одеяло: оно ускоряет засыпание.

Сон — это не роскошь, а базовая потребность, пренебрежение которой чревато самыми тяжёлыми последствиями.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
