Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
20 стран на Международном антифашистском форуме: вот что скрывается за единством
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки

Маленький жест меняет близость: как направление взгляда решает исход диалога

1:08
Здоровье

Нейробиолог Тара Сварт рассказала о простом способе усилить взаимопонимание в разговоре. Секрет заключается в том, чтобы во время общения сосредоточить взгляд на левом глазе собеседника.

Спор двух мужчин
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Спор двух мужчин

Почему стоит смотреть в левый глаз собеседника

Этот приём уходит в детство. Большинство родителей — правши, поэтому они держат ребёнка на левой руке. В итоге правый глаз взрослого оказывается напротив левого глаза малыша. Так формируется своеобразная "петля эмоционального резонанса", активирующая миндалевидное тело — участок мозга, связанный с переживанием эмоций.

Сила эмоциональной связи

Такой контакт глазами создаёт наиболее прочную основу для доверия и близости. Он позволяет чувствовать собеседника глубже и воспринимать его настроение точнее.

Роль мозга

Правое полушарие мозга отвечает за эмоциональную сферу и обрабатывает информацию из левого поля зрения. Именно поэтому взгляд в левый глаз способен вызвать более яркую эмоциональную реакцию и укрепить связь между людьми.

Уточнения

Эмо́ция - психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Садоводство, цветоводство
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Последние материалы
Марк Хэмилл в Долгой прогулке: роль, одобренная Кингом – первые детали экранизации
Добавьте это в банку — и ваши огурцы станут настоящей кулинарной сенсацией
Адмирал Кузнецов решает судьбу миллиардов: останется ли Россия в элите морских держав
Цыганова приструнила Пугачёву: певица требует ввести запрет для Примадонны на одно важное слово
Твид со стрейчем: фэшн-скандал, который лучше не повторять
Смайлики под запретом? Россиянам разъяснили, от каких эмодзи в переписке лучше воздержаться
Урожай вишни не зависит от удачи: простые хитрости превращают дерево в генератор ягод
Тонкие знаки власти: кто управляет домом на самом деле — кот или собака
Вкус и цвет выдают качество: как отличить мёд от подделки
Первые следы человека на Красной планете: дата уже близко, но цена окажется выше ожиданий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.