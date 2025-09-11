Маленький жест меняет близость: как направление взгляда решает исход диалога

Нейробиолог Тара Сварт рассказала о простом способе усилить взаимопонимание в разговоре. Секрет заключается в том, чтобы во время общения сосредоточить взгляд на левом глазе собеседника.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Спор двух мужчин

Почему стоит смотреть в левый глаз собеседника

Этот приём уходит в детство. Большинство родителей — правши, поэтому они держат ребёнка на левой руке. В итоге правый глаз взрослого оказывается напротив левого глаза малыша. Так формируется своеобразная "петля эмоционального резонанса", активирующая миндалевидное тело — участок мозга, связанный с переживанием эмоций.

Сила эмоциональной связи

Такой контакт глазами создаёт наиболее прочную основу для доверия и близости. Он позволяет чувствовать собеседника глубже и воспринимать его настроение точнее.

Роль мозга

Правое полушарие мозга отвечает за эмоциональную сферу и обрабатывает информацию из левого поля зрения. Именно поэтому взгляд в левый глаз способен вызвать более яркую эмоциональную реакцию и укрепить связь между людьми.

Уточнения

Эмо́ция - психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

