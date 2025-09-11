Антоцианы в ягодах усиливают защиту: сладкий вкус с бонусом против деменции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Здоровье

Учёные из Великобритании обнаружили: вишнёвый сок и порошок помогают замедлить развитие возрастных заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Antioxidants.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Вишня как защита от болезней старости

Ранее было показано, что употребление свежей вишни снижает проявления деменции и болезни Альцгеймера. Новый анализ подтвердил: переработанные формы ягоды — сок или порошок — оказываются ещё эффективнее.

Сила антоцианов

Главный секрет пользы вишни — антоцианы, мощные антиоксиданты. Они сохраняются в сухом порошке и особенно активно накапливаются в недозрелых и перезрелых плодах.

Вишня вместо добавок

По словам исследовательницы Марии Эскурры, порошок из вишни может быть полезнее, чем многие синтетические добавки. Учёная также отметила, что из ягод, непригодных для еды, можно производить ценные биопродукты, способные поддерживать здоровье в пожилом возрасте.

Уточнения

Антоцианы - окрашенные растительные гликозиды, содержащие в качестве агликона антоцианидины — замещённые 2-фенилхромены, относящиеся к флавоноидам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
