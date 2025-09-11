Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Используйте с умом: эксперт предупредил о подводных камнях кредитных каникул для бизнеса
Сигналы на приборке пугают: вот что скрывается за тревожными индикаторами автомобиля
Тренировка превращается в ловушку: 3 ошибки, которые калечат чаще всего
Пластиковая мелочь с большой ценой: гостиницы США прощаются с шампунем в мини-формате
Сокровище в сердцевине помидора: семена, которые вы обычно выбрасываете — из отходов в сокровище
Полный дом токсинов: вещи, которые убивают питомцев медленно и незаметно
Три ребёнка и идеальная фигура: эти простые правила помогают Анне Хилькевич оставаться в форме
Кондиционер превращается в бомбу замедленного действия: соседи расплачиваются первыми
Ни один повар не может обойтись без этих ягод

Стайлинг незаметно разрушает здоровье: как укладка перегружает лёгкие и мозг

1:29
Здоровье

Команда из Университета Пердью выяснила: всего 10-20 минут использования утюжков или плоек достаточно, чтобы в воздухе появилось свыше 10 млрд токсичных частиц размером меньше 100 нанометров.

Девушка сушит волосы феном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка сушит волосы феном

Опасность горячей укладки волос

Эти частицы проникают глубоко в дыхательные пути, перегружают лёгкие и могут приводить к воспалению и когнитивным нарушениям.

Как появляются наночастицы

Главным источником становится нагрев приборов выше 150 °C. При такой температуре летучие компоненты средств для волос испаряются и превращаются в плотное облако наночастиц. Среди самых опасных соединений — D5-силоксан. Его часто используют в косметике, но он способен повреждать дыхательную и нервную системы, а также печень, при этом долго сохраняется в окружающей среде.

Когда риск особенно высок

В непроветриваемых помещениях концентрация частиц быстро накапливается. Поэтому рекомендуется открывать окна, включать вентиляторы или использовать очистители воздуха, а также избегать сочетания высоких температур с обильным количеством стайлинговых средств.

Сравнение с городским воздухом

За 20 минут горячей укладки волос выделяется доза наночастиц, сопоставимая с 20-200 минутами пребывания рядом с интенсивным автомобильным трафиком.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Последние материалы
Маленькая святая, которая победила императора: Василиса Никомедийская доказала, что вера сильнее власти
Сигналы на приборке пугают: вот что скрывается за тревожными индикаторами автомобиля
Тренировка превращается в ловушку: 3 ошибки, которые калечат чаще всего
Пластиковая мелочь с большой ценой: гостиницы США прощаются с шампунем в мини-формате
Стайлинг незаметно разрушает здоровье: как укладка перегружает лёгкие и мозг
Сокровище в сердцевине помидора: семена, которые вы обычно выбрасываете — из отходов в сокровище
Полный дом токсинов: вещи, которые убивают питомцев медленно и незаметно
Три ребёнка и идеальная фигура: эти простые правила помогают Анне Хилькевич оставаться в форме
Кондиционер превращается в бомбу замедленного действия: соседи расплачиваются первыми
Ни один повар не может обойтись без этих ягод
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.