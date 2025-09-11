Стайлинг незаметно разрушает здоровье: как укладка перегружает лёгкие и мозг

Команда из Университета Пердью выяснила: всего 10-20 минут использования утюжков или плоек достаточно, чтобы в воздухе появилось свыше 10 млрд токсичных частиц размером меньше 100 нанометров.
Эти частицы проникают глубоко в дыхательные пути, перегружают лёгкие и могут приводить к воспалению и когнитивным нарушениям.
Как появляются наночастицы
Главным источником становится нагрев приборов выше 150 °C. При такой температуре летучие компоненты средств для волос испаряются и превращаются в плотное облако наночастиц. Среди самых опасных соединений — D5-силоксан. Его часто используют в косметике, но он способен повреждать дыхательную и нервную системы, а также печень, при этом долго сохраняется в окружающей среде.
Когда риск особенно высок
В непроветриваемых помещениях концентрация частиц быстро накапливается. Поэтому рекомендуется открывать окна, включать вентиляторы или использовать очистители воздуха, а также избегать сочетания высоких температур с обильным количеством стайлинговых средств.
Сравнение с городским воздухом
За 20 минут горячей укладки волос выделяется доза наночастиц, сопоставимая с 20-200 минутами пребывания рядом с интенсивным автомобильным трафиком.
Уточнения
